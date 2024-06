Szijjártó Péter: Magyarország kész a közvetítésre Oroszország felé

A miniszter arról is beszélt, hogy Ukrajna nyugati részén mintegy 150 ezres magyar közösség él, ezért Magyarország nagyon is jól tudja, milyen szenvedéseket kellett megtapasztalniuk az ukrán állampolgároknak - köztük kárpátaljai magyaroknak - az elmúlt két és fél évben.

Your browser does not support the video tag.