Szijjártó Péter: Magyarország földgázellátása a térségben élen jár a megbízhatóság tekintetében.

Legfrissebb híreink Pokolgép robbant Moszkvában Pokolgép robbant egy Toyota Land Cruiser terepjáróban szerda reggel Moszkva északi részén, egy parkolóban, a járműben ülő házaspárt kórházba szállították. Olimpia 24: négy sportágtól biztosan érmet várhatunk Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár szerint a párizsi olimpián szereplő magyar küldöttségnek négy sportágban nagy bizonyossággal sikerül majd érmet – akár a legfényesebbet – szereznie, de ha minden sportoló olyan teljesítményt nyújt a francia fővárosban, amelyet korábban még sosem, akkor senki nem lehet majd elégedetlen.