Szijjártó Péter: Magyarország és El Salvador is kiáll a szuverenitása védelme mellett

A tárcavezető mindenekelőtt arról számolt be, hogy ez a nap diplomáciatörténeti esemény, korábban ugyanis soha nem járt magyar külügyminiszter hivatalos úton a latin-amerikai országban.

Elmondta: az egyik ok, amiért szeretett volna idelátogatni, az az, hogy nemrégiben az ENSZ egyik jelentéstevője azt írta, Magyarország és El Salvador rendkívül hasonló intézkedéseket hozott meg a szuverenitása védelmében.

"Természetesen az ENSZ-jelentéstevő ezt bírálatként fogalmazta meg, de én elismerésként fogtam fel" - fogalmazott.

A közlemény szerint a miniszter kifejtette, hogy a két ország nem tartozik a legnagyobbak közé, a földrajzi helyzetük is bonyolult, mégis mindketten kiállnak a szuverenitásukért.

"Egyikünk sem engedi, hogy külföldi erők beavatkozzanak az országunkban. Egyikünk sem engedi, hogy külföldről mondják meg, hogy mit tegyünk és miért. Egyikünk sem engedi azt, hogy külföldi szervezetek befolyásolják a nép akaratát" - hangsúlyozta.

"Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy noha földrajzilag messze vagyunk egymástól, mégis főszereplői vagyunk a józan ész forradalmának a szélsőséges liberalizmussal, a woke ideológiával szemben" - tette hozzá.

Szijjártó Péter a közlemény szerint büszkeségének adott hangot azzal kapcsolatban is, hogy a két ország együtt áll ki Donald Trump amerikai elnök erőfeszítései mellett, aki gyorsan megvonta az előzőleg külföldi beavatkozásokra és más államok destabilizálására szolgáló USAID pénzügyi forrásait.

"Büszkék vagyunk arra is, hogy a salvadoriak és a magyarok is megvédik a családokat. Mindketten úgy hisszük, hogy a család anyából, apából és gyermekekből áll. Büszkék vagyunk arra, hogy együtt védjük gyermekeinket az igen agresszív genderpropagandától. Büszkék vagyunk arra is, hogy szinte egyszerre tiltottuk meg a genderaktivisták belépését az iskolákba és az óvodákba" - mondta a tárcavezető.

Leszögezte, hogy Magyarország és El Salvador is a nemzetközi béketábor része, mind a két ország azon az állásponton van, hogy a háborúk kizárólag a tárgyalóasztalnál zárhatók le, és ezért nem szabad feladni a diplomáciai erőfeszítéseket.

A miniszter végül aláhúzta, hogy az El Salvadorban indított gazdaságfejlesztési projektek komoly lehetőségeket tartogathatnak a magyar vállalatok számára is, amiről a nap folyamán az üzleti élet helyi képviselőivel és a gazdasági miniszterrel is tárgyalt.

Továbbá bejelentette, hogy együttműködési megállapodást kötöttek a diplomáciai képzés területén, s arra is kitért, hogy jelenleg évente tíz salvadori diák tanulhat ösztöndíjjal magyar egyetemeken - áll a tárca közleményében.

Fotó: MTI/KKM

MTI