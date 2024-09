Szijjártó Péter: Magyarország és Bahrein is tagja a globális békepárti többségnek + videó

A másik egyezmény a beruházások kölcsönös védelméről szól, amit azért volt különösen fontos most megkötni, mert küszöbön áll több hazai vállalat piacra lépése is a közel-keleti országban - húzta alá. Üdvözölte, hogy a magyar Festipay komoly szoftverfejlesztési beruházást hajt végre Bahreinben, ennek része, hogy a cég fogja biztosítani a készpénzmentes fizetési szolgáltatásokat a Forma-1 helyi futamán, majd ezt referenciaként használva remélhetőleg más eseményeken is. A beruházást a magyar kormány egymillió euróval támogatja. Ugyancsak jó hírnek nevezte, hogy célegyenesbe jutottak a Mol itteni beruházásáról szóló tárgyalások, ekként a magyar vállalat biztosíthatja majd a technológiát egyes olajmezők hatékony, környezetkímélő kitermeléséhez. Emellett tájékoztatása szerint hamarosan arról is megállapodás születhet, hogy a Mol és helyi partnere gumibitumen-gyárat építsen az országban.

A miniszter arról is beszámolt, hogy a nap folyamán két fontos megállapodást is aláírtak. Az egyik alapján a jövő évtől kezdve évente tíz bahreini diák érkezhet állami ösztöndíjjal magyarországi egyetemekre. Továbbá megállapodás született arról is, hogy az ösztöndíjprogram keretében sportolási és tanulási lehetőségeket biztosítanak hazánkban fiatal bahreini sportolók számára - tudatta.

"Így a jövőben is közösen fogunk fellépni annak érdekében, hogy Ukrajnában minél előbb béke legyen. Egyetértettünk abban, hogy nem létezik megoldás a csatatéren, és egyetértettünk abban is, hogy csak a fegyverszünet és a béketárgyalások hozhatják el a megoldást (…) A fegyverszállítások csupán tovább súlyosbítják a helyzetet"

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.