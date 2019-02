Szijjártó Péter: Magyarország erőn felül teljesít

A külgazdasági és külügyminiszter a tárgyalásairól beszámolva kifejtette: Magyarország mindig is megbízható szövetségese volt az Egyesült Államoknak a biztonságpolitika területén, és ezt Washington értékeli is. Szijjártó kiemelte: már ezer magyar katona szolgál különböző nemzetközi missziókban, amelyek a terrorellenes küzdelmet és a béke fenntartását célozzák.

„Mi, magyarok mindig is megbízható partnerei voltunk az Egyesült Államoknak és mindig is támogattuk az Egyesült Államok törekvéseit a nemzetközi terrorellenes küzdelemben. Így tettünk az Iszlám Állam elleni globális koalíció megalakulása óta – nyilatkozta Szijjártó. –Magyarország nemcsak szavakban elkötelezett az iszlám állam elleni koalícióban való részvétel mellett, hanem mi gyakorlatban is részesei vagyunk ennek a törekvésnek, katonákat küldünk az Iszlám Állam elleni koalícióba. A magyar országgyűlés felhatalmazása alapján 200 magyar katona szolgál az IÁ elleni koalíció kötelékében Irakban.”