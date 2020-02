Szijjártó Péter: Magyarország élen jár az atomlétesítmények védelme terén

Összefogásra szólította fel az ellenzéki pártokat a Demokratikus Koalíció elnöke évértékelő beszédében. Gyurcsány Ferenc úgy fogalmazott: az ellenzéki pártok nagyon sok felől jöttek, más a múltjuk, de nem egymást kell szeretniük, hanem a hazát. Gyurcsány Ferenc évértékelőjében újra egyértelművé tette, hogy ő a balliberális oldal valódi vezetője - reagált a Fidesz nevében Hollik István a Demokratikus Koalíció elnökének évösszegző beszédére. Balliberális oldal nincs Gyurcsány Ferenc nélkül, a Demokratikus Koalíció elnöke ott lesz vagy az élen az arcával, vagy a háttérben a befolyásával - mondta Boros Bánk Levente, a Médianéző Központ igazgatója az M1-en. Továbbra is kísérti a Jobbikot a szélsőjobboldali múlt - erről ír a Pesti Srácok. A portál olyan fotókat mutat be, amelyeken a magát néppártosodottnak tartó párt prominens politikusai láthatók lengyel neonácik társaságában. A képeken látható többek között a Jobbik korábbi elnöke, Vona Gábor, Eger polgármestere, Mirkóczki Ádám, és a dunaújvárosi képviselőjelölt, Kálló Gergely is. Továbbra is csak a készpénz érdekli a szegregációs perben érintett gyöngyöspatai roma családokat. A kormány korábban felajánlotta a 62 érintett családnak, hogy pénz helyett többletoktatást biztosítanának nekik - de a helyi romák többsége erről hallani sem akar. Pécs balliberális többségű közgyűlése leszavazta azt a javaslatot, hogy csökkentsék a város egyes bölcsődéiben a térítési díjakat. A döntést azzal indokolták, hogy a kezdeményezésre nincsen pénz. Ugyanakkor milliókért rendelnek meg az önkormányzat cégeinél pénzügyi állapotfelmérést, ami a Fidesz szerint felesleges pénzkidobás. Sáringer-Kenyeres Marcellt, a Fidesz-KDNP jelöltjét választották önkormányzati képviselővé a keszthelyi 6-os számú választókörzetben. Megszülettek az első támogatói döntések a 2 milliárd forint keretösszegű, új, feltételesen visszatérítendő finanszírozási formát alkalmazó technológiai modernizációt támogató pályázat keretében - közölte Rákossy Balázs államtitkár. A magyar iparvállalatok technológiai és energiahatékonysági fejlesztéseit támogató Irinyi tervre mától lehet pályázni - mondta György László államtitkár az M1-en. A múlt évben 2268 milliárd forinttal, ezen belül decemberben 283 milliárd forinttal nőtt a háztartások portfóliójában lévő állampapír-állomány - derül ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium folytatja a közlekedésbiztonsági ellenőrzéseket az utakon; a kedden kezdődő háromnapos akcióban elsősorban a teherautók és buszok műszaki állapotát vizsgálják - közölte Schanda Tamás parlamenti államtitkár. Felértékelődik az erdők szerepe a mezőgazdaságon belül, mindez pedig nemcsak a támogatáspolitikában, hanem az Agrárminisztérium szervezetén belül is megmutatkozik, ahol februártól helyettes államtitkár felel az erdőkért - írja a Magyar Nemzet. Fontos, hogy minél előbb cselekvéssé váljon az üldözött keresztények iránti elköteleződés - mondta Azbej Tristan államtitkár az M1-en. Berlinben tárgyal ma Orbán Viktor miniszterelnök Angela Merkel német kancellárral a kétoldalú kapcsolatokról, valamint Európa-politikai és nemzetközi témákról. Bejelentette távozását pártvezetői tisztségéből Annegret Kramp-Karrenbauer, a német Kereszténydemokrata Unió elnöke - jelentették német hírportálok. Horvátország 2023-tól a NATO-szövetségeseket kérheti fel légtere védelmének ellenőrzésére, s ezt a feladatot valószínűleg Magyarország és Olaszország látja majd el - írta a Jutarnji List című horvát napilap. 908-ra nőtt a koronavírus okozta betegség halálos áldozatainak a száma Kínában - közölte a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság. Nagy-Britanniában koronavírus okozta újabb fertőzést észleltek az egészségügyi hatóságok: a páciens érintkezésben volt más angliai személyekkel, akik Franciaországban kapták el a kórt. Súlyos és küszöbönálló közegészségügyi fenyegetésnek minősítette az új koronavírus okozta járványt Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. Újabb csoport németet szállítottak haza a kínai Vuhanból, az új típusú koronavírus okozta járvány gócpontjából, német illetékesek szerint mind a húszan jól vannak, és egyikük sem fertőzött. A Sinn Féin párt kész belépni az új kormányba és nem lenne demokratikus, ha kizárnák a kormányalakítási tárgyalásokból - jelentette ki Mary Lou McDonald, az írországi nacionalista tömörülés vezetője. Legkevesebb 9 ember életét vesztette - köztük 6 gyerek - egy orosz légicsapásban Észak-Szíriában egy menekültekkel teli településen - közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja. Legkevesebb harminc embert gyilkoltak meg Nigéria északkeleti részén, Borno államban az Iszlám Állam Nyugat-afrikai Tartomány nevű dzsihadista csoport fegyveresei. Többséget szerzett a bakui parlamentben az előrehozott választáson Ilham Aliyev azeri államfő pártja. Felfegyverzett katonákkal próbált nyomást gyakorolni a salvadori államfő a törvényhozásra annak érdekében, hogy a parlament hagyja jóvá a bűnbandák ellen kidolgozott – 109 millió dolláros hitel felvételével járó – új biztonsági tervének finanszírozását. Észak-Európában is fennakadásokat okozott a viharos időjárás a légi és vasúti közlekedésben, a viharnak Svédországban egy halálos áldozata is van. Közlekedési fennakadásokat és károkat okozott Németországban egy viharfront, amely orkán erejű széllökésekkel vonul át az ország felett. Bajorországban több tízezer háztartás áram nélkül maradt és sok helyen megbénult a közlekedés. A Lengyelország felett is tomboló Ciara vihar miatt több mint 55 ezer háztartás maradt áram nélkül, épületeket rongált meg, és közlekedési fennakadásokat okozott – közölte a lengyel kormány. Sajtóértesülések szerint két halálos áldozata is van a szélnek. Nem sikerült Föld körüli pályára állítani a saját fejlesztésű iráni műholdat - ismerte el egy katonai forrás. Zaklatás miatt letartóztatta a bíróság a sólyi gyerekgyilkosságért tizenöt év szabadságvesztésre ítélt fiú apját, aki az áldozat családját fenyegette az interneten - közölte a Veszprém Megyei Főügyészség A gyermekkel való kapcsolattartásra vonatkozó határozatok végrehajtása március 1-jétől a gyámhatóság helyett a bíróságnál kezdeményezhető nemperes eljárásban - közölte az Országos Bírósági Hivatal. Országszerte erősödik a szél, emiatt több megyére és a fővárosra másodfokú, a többi megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Főpolgármesteri Hivatal: Karácsony Gergely főpolgármester az autósokat és a gyalogosokat is arra kéri, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek. Az autósok az esetleg leszakadó ágak, hulló cserepek miatt körültekintően válasszanak parkolóhelyet. 94 éves korában elhunyt Bonn Ottó, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség tiszteletbeli elnöke, a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség tiszteletbeli főtitkára. A 2022-es pekingi téli olimpia utolsó kvalifikációs körébe jutott a magyar férfi jégkorong-válogatott, mivel 4:1-re legyőzte a brit csapatot, ezzel az élen végzett a nottinghami selejtezőtornán. Női kézilabda EHF Kupa, csoportkör: DHK Baník Most (cseh)-DVSC Schaeffler 28:29 Női kézilabda EHF Kupa: Érd HC - CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud (román) 24:24 Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke együttműködési megállapodást írt alá a japán Tocsigi prefektúra vezetőivel.