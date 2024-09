Szijjártó Péter: Magyarország csak minimális számú orosz állampolgárt fogad be az EU többi tagállamához képest

Szijjártó Péter „megismételte, hogy Magyarország továbbra is a diplomácia mellett elkötelezett a fegyverek helyett, hangsúlyozva, hogy Magyarország továbbra is az egyetlen olyan EU- és NATO-tag, amely nem szállított és nem is fog fegyvert szállítani Ukrajnának”.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.