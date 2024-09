Szijjártó Péter: Magyarország célja az albán európai uniós csatlakozási fejezetek megnyitása

A miniszter végül érintette a kétoldalú kapcsolatok kérdését is, üdvözölve, hogy hatalmas sikereket ért el a két ország a gazdasági együttműködésben, mivel tavaly megdőlt a kereskedelmi forgalom rekordja, és a jelek szerint az Albániába irányuló magyar export is új csúcsot fog dönteni.

Szavai szerint a magyar kormány ezért továbbra is az EU-bővítés szenvedélyes támogatója marad, s az elnökségi időszak legfontosabb célkitűzése is ehhez igazodik.

A tárcavezető az albán kollégájával, Igli Hasanival közös sajtónyilatkozatában arról számolt be, hogy az Európai Unió soros elnöki tisztségét jelenleg hazánk tölti be, egy olyan időszakban, amikor a kontinens számos rendkívül súlyos kihívással néz szembe, amelyekre mindeddig nem sikerült hatékony válaszokat találni.

