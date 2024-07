Szijjártó Péter: Libanon a közel-keleti stabilitás és a háborús eszkaláció elkerülésének kulcsországa

"Mi azt sürgetjük, hogy az Európai Unió minél előbb fizesse ki azt a 15 millió eurót, amelyet az Európai Békekeretből szánunk Libanonnak. Végre a békére is költünk az Európai Békekeretből, ez egész egyedi, de jó lenne, ha valóban meg is történne" - tette hozzá.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.