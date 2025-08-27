Keresés

Külföld

Szijjártó Péter kőkemény kritikát és üzenetet fogalmazott meg az európai politikai elit irányába

2025. augusztus 27., szerda 20:39 | MTI
kritika Szijjártó Péter Európai Unió Háború Ukrajnában

Ma az ukrajnai béke legádázabb akadályozói az európai politikusok, akik a háború meghosszabbításával próbálják elkerülni a felelősségre vonást a korábbi, súlyosan elhibázott döntéseikért - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

  • Szijjártó Péter kőkemény kritikát és üzenetet fogalmazott meg az európai politikai elit irányába

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Mandiner Klubest pódiumbeszélgetésén kiemelte, hogy a világ nagy része jelenleg arra a kérdésre keresi a választ, hogy mikor lesz vége az ukrajnai háborúnak, és sokan nem értik, hogyan alakulhatott ki az a kép, mintha Európa nem akarná ennek lezárását.

"Azt gondolom, hogy ma az ukrajnai béke legádázabb akadályozói az európai politikusok (…) Az európai politikusok nem a békében érdekeltek, hanem gyakorlatilag ilyen marmonkannákkal hordják az olajat a tűzre napi rendszerességgel"

- fogalmazott.

Ennek okaként pedig azt jelölte meg, hogy Európa a kezdettől fogva hibás válaszokat adott a háborúra, folyamatosan súlyosbította a helyzetet gazdasági, társadalmi és biztonsági szempontból egyaránt, s ha most véget érnének a harcok egy olyan megegyezéssel, amilyet vagy aminél jobbat Ukrajna már három évvel ezelőtt megköthetett volna, akkor sokan joggal tennék fel a kérdést, hogy miért nem került erre sor korábban.

"És az európai politikai elit el akarja kerülni a felelősségre vonást az elmúlt három és fél év elhibázott politikái miatt.

Mindaddig, amíg tart a háború, el tudják kerülni a politikai felelősséggel való találkozást. Amint vége van a háborúnak, szembe kell nézniük ezzel a felelősséggel. És amint vége van a háborúnak, Ukrajna elnökének is szembe kell néznie azzal a kérdéssel, hogy 2022 áprilisában miért nem írta alá az isztambuli megállapodást, amely Ukrajna szempontjából egészen biztosan nem volt rosszabb vagy nem lett volna rosszabb megállapodás, mint amit három és fél évvel később köthet" - mondta.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a magyar kormányt számos bírálat éri amiatt is, mert ellenzi Ukrajna európai uniós integrációjának előmozdítását, miközben a gyorsított csatlakozás tragédia lenne az egész közösség számára.

Ezzel kapcsolatban rámutatott, hogy az EU amúgy is igen rossz helyzetben van, sokat gyengült az utóbbi években a világpolitikai és a világgazdasági súlya, és így ha ebben a nehéz helyzetben még gyakorlatilag az összes forrást Ukrajna újjáépítésére, az állam működtetésére kellene fordítani, az már egyenesen "a végső kegyelemdöfés" lenne.

"Mi nem akarunk Ukrajnával egy integrációba tartozni. Ukrajnával egy integrációba tartozni rossz jövőt jelent, és mi nem akarjuk, hogy a jövőnk rossz legyen"

- jelentette ki, majd emlékeztetett a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazásra, amelyen az emberek többsége az ukrán tagság ellen foglalt állást.

A miniszter kiemelte, hogy hatalmas a nyomás a kormányon az álláspontja megváltoztatása érdekében.

"És itt nyeri el értelmét az is, amikor az Európai Bizottság elnöke meg a legnagyobb európai pártcsalád, az Európai Néppárt vezetője arról beszél, hogy Magyarországon Orbán Viktor a múlt, s Magyar Péter a jövő"

- húzta alá.

"Ők Magyar Pétert akarják miniszterelnöknek, mert pontosan tudják, hogy ha saját bábjukat odaültetik Budapesten kormányzó pozícióba, akkor rögtön Ukrajnát be lehet hozni az Európai Unióba, a migrációs paktumot életbe lehet léptetni, az illegális migránsokat szét lehet osztani, a gyermekvédelmi törvényt el lehet felejteni, és az pedig már csak az itthoni tragédiánk lenne, hogy a 13. havi nyugdíjat is, az otthonteremtési támogatást, a fiatalok adókedvezményét is mind-mind el lehetne felejteni" - sorolta.

Végül úgy vélekedett, hogy az utóbbi hetek során kitört "hisztivel" szemben

nem Oroszország avatkozik be a magyarországi választásokba, hanem Brüsszel, az Európai Bizottság és az Európai Néppárt.

"Ehhez nem kell orosz hírszerzőnek, meg nem kell semmilyen hírszerzőnek lenni, hanem meg kell nézni az európai parlamenti közvetítést, meg meg kell hallgatni az Európai Néppárt elnökét, meg kell hallgatni az Európai Bizottság elnökét, akik elmondják a saját szájukkal, hogy ők azt akarják, hogy Magyar Péter legyen a miniszterelnök Magyarországon" - összegzett.

Fotó: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Mandiner Klubest pódiumbeszélgetésén a Várkert Bazárban 2025. augusztus 27-én. MTI/Hegedüs Róbert

Háború Ukrajnában

