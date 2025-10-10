Szijjártó Péter: Kínával és Egyiptommal is a magyar érdekeket képviseljük

Megosztás itt:

Szijjártó Péter két pénteki Facebook-bejegyzésben is a sikeres, szuverén magyar külpolitika eredményeit mutatta be. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta a Kínával való, több ezer magyar munkahelyet teremtő együttműködést, és köszönetet mondott Egyiptomnak a közel-keleti békéért és egy magyar túsz kiszabadításáért tett erőfeszítéseiért.

"Nem válogatunk": A magyar külpolitika alapja a nemzeti érdek

A magyar külpolitika alapelve egyszerű és világos: nem ideológiai alapon, hanem a nemzeti érdek mentén építünk kapcsolatokat. Ahogy a miniszter fogalmazott, "Magyarország nem válogat", ha a magyar emberek javát szolgáló együttműködésről van szó. A cél minden esetben a magyar munkahelyek védelme, a gazdasági növekedés biztosítása és a magyar emberek biztonsága. Ezt a pragmatikus és sikeres stratégiát mutatta be Szijjártó Péter két pénteki bejegyzése is.

Keleti nyitás és déli partnerség: Két példa a sikeres stratégiára

Egyik posztjában a miniszter a Hopej tartomány kormányzójával folytatott tárgyalásról számolt be. Kiemelte, hogy Magyarország sokat profitál a Kínával fenntartott stratégiai partnerségből. Hazánk elsőként csatlakozott az "Egy övezet, egy út" kezdeményezéshez, aminek köszönhetően már több mint tízezer magyar munkahely jött létre. "Ezért mi a saját tapasztalataink alapján ellenezzük a világ blokkosodását" – szögezte le Szijjártó Péter, utalva a Brüsszelből érkező, ideológiai alapú, kirekesztő politikára.

Másik bejegyzésében a tárcavezető Badr Abdelatty egyiptomi külügyminiszterrel egyeztetett. Köszönetet mondott Egyiptomnak a közel-keleti békemegállapodásban játszott kulcsfontosságú közvetítői szerepéért. Ez a béke nemcsak a régió, hanem az egész világ számára fontos, Magyarország számára pedig különös jelentőséggel bír. "Különösen hálásak vagyunk, mert mindez lehetőséget biztosít arra, hogy több mint két éve a Hamász által túszként fogvatartott magyar állampolgár végre kiszabadulhat és visszatérhet a családjához" – írta a miniszter.

Ideológiák helyett józan ész: Ezért sikeresebb a magyar út Brüsszelénél

Ez a két példa tökéletesen megmutatja a különbséget a magyar és a brüsszeli külpolitika között. Míg Brüsszel ideológiai vitákat folytat és a világ blokkosodását erőlteti, addig a magyar kormány a józan észre és a kölcsönös tiszteletre alapozva cselekszik. Az eredmények magukért beszélnek: a keleti partnerségből magyar munkahelyek születnek, a déli diplomáciának köszönhetően pedig egy magyar ember nyerheti vissza a szabadságát. A magyar külpolitika bizonyítja, hogy a nemzeti érdek következetes képviselete hozza a legjobb eredményeket a magyar emberek számára.

