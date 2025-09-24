Szijjártó Péter kiakadt: Magyarország szembeszállt Brüsszellel, és megmentette a lakosságot

Megosztás itt:

Az emberi élet védelme nem politikai kérdés

New Yorkban, az ENSZ közgyűlésének kísérőrendezvényein Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy rendkívül fontos üzenetet fogalmazott meg: az emberek életének és egészségének megóvása nem keverhető össze geopolitikai szempontokkal vagy ideológiákkal. A miniszter a koronavírus-járványra emlékeztetve hangsúlyozta, hogy a pandémia idején bebizonyosodott, hogy az egészségügyi ellátásnak a politikai vitákon felül kell állnia.

Szijjártó Péter éles kritikát fogalmazott meg az Európai Unió vakcinaellátási stratégiájával szemben. Emlékeztetett arra, hogy Ursula von der Leyen SMS-ben rendelt vakcinái nem érkeztek meg időben, ami Európa-szerte rendkívül nehéz helyzetbe hozta az egészségügyi rendszereket. Ezzel szemben Magyarország nem csak nyugati, hanem keleti irányból is vásárolt oltóanyagokat. A kínai és orosz vakcináknak köszönhetően az ország képes volt Európa leggyorsabb oltási kampányát végrehajtani, aminek eredményeként a magyar gazdaság gyorsan újraindulhatott. A miniszter szerint ez a lépés sok ezer magyar ember életét mentette meg.

A víz, mint a megoldások forrása

A miniszter a vízgazdálkodás témájára is kitért, hangsúlyozva, hogy a víz, bár sajnos gyakran konfliktusok forrása a világban, lehetne a megoldásoké is. Szijjártó Péter szerint Magyarország a világ élvonalába tartozik vízipari és vízgazdálkodási megoldások terén. Ennek bizonyítékaként említette, hogy az elmúlt években a kormány egymilliárd eurónyi kötött segélyhitel-programot indított afrikai országokban. Ezek a programok lehetővé tették, hogy a magyar vállalatok technológiái segítségével biztosított legyen az ivóvízellátás olyan térségekben is, ahol korábban ez nem volt magától értetődő.

A miniszter a nap folyamán több kétoldalú találkozóra is készül, többek között az Egyesült Arab Emírségek, Namíbia és Új-Zéland külügyminiszterével. Bejelentette, hogy Magyarország és Új-Zéland légiközlekedési egyezményt fog aláírni, az Egyesült Arab Emírségekkel pedig a közel-keleti helyzet kezelésében működik együtt.

Forrás: MTI

Fotó: Canva