Szijjártó Péter: Itt az ideje világossá tenni, hogy végre a tűzszünetért és a békéért kellene dolgoznunk

A Külgazdasági lés Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be az orosz kollégájával, Szergej Lavrovval folytatott tárgyalását követően, hogy folytatódik a magyar békemisszió, ugyanis az elmúlt időszakban olyan helyzet állt elő az amerikai elnökválasztás nyomán, hogy minden eddiginél közelebb került az ukrajnai háború vége, miközben az eszkaláció veszélye is most a legnagyobb.

