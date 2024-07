Szijjártó Péter iráni kollégájával tárgyalt

Szijjártó Péter hozzátette: megállapodtak, hogy folyamatosan kapcsolatban maradnak és New Yorkban, az ENSZ Közgyűlésén személyes egyeztetésekre is sort kerítenek.

Egyetértettünk abban, hogy - mivel a diplomácia nem arról szól, hogy csak azokkal beszélünk, akikkel mindenben egyetértünk - fokozni kell a párbeszédet az EU és Irán között. Reméljük, ezzel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy el lehessen kerülni a közel-keleti helyzet eszkalációját. Ha ugyanis a közel-keleti válság átterjed más országokra is, akkor az a globális biztonságot is veszélyeztetni fogja, márpedig mi, akik két és fél éve egy háború árnyékában élünk, nem akarunk még egy globális biztonsági válságot - közölte a tárcavezető.

