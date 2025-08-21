Keresés

2025. 08. 21. Csütörtök
Szijjártó Péter: Hihető, hogy Budapest lehet a helyszíne egy orosz-ukrán csúcstalálkozónak + videó

2025. augusztus 21., csütörtök 13:11 | HírTV
Csak akkor terjedhet el annak a híre, hogy Budapesten rendezhetnek egy orosz-ukrán csúcstalálkozót, ha abban van igazság - mondta a külgazdasági és külügyminiszter a Harcosok Órája című műsorban. S

Szijjártó Péter hangsúlyozta: Magyarországra bármikor jöhetnek a felek a háború lezárásáról tárgyalni, csak egy órával előtte szóljanak, hogy tisztességes, biztonságos és egyforma körülményeket garantáljon hazánk mindenkinek.

Nagyon kevés olyan ország van, mondjuk úgy, hogy a nyugati féltekén vagy a nyugatinak tekintett világrészben, amely az elmúlt három és fél évben fenntartotta azt a képességét, hogy egyszerre tud korrekt, kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédet folytatni az Egyesült Államok és Oroszország vezetőivel is. Én most nem ismerek olyan európai politikust Orbán Viktoron kívül, aki egyformaképpen tud beszélni Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal is 

– fogalmazott a tárcavezető

A napokban a Politico arról írt, hogy az amerikai titkosszolgálat már dolgozik a budapesti csúcs előkészítésén. A lap szerint a találkozó helyszíne azért lehetne a magyar főváros, mert Donald Trump és Orbán Viktor szoros kapcsolatot ápol egymással.

