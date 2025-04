Szijjártó Péter: Felszólítjuk az európai politikusokat, hogy ne ássák alá Donald Trump elnök béketörekvéseit!

Megosztás itt:

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a pakisztáni kollégájával, Isak Dárral közösen rendezett sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a két ország idén ünnepli a diplomáciai kapcsolataik felvételének hatvanadik évfordulóját, és emellett a viszony szorosabbá tételén is dolgoznak a felek, aminek az is része, hogy megállapodást írtak alá a nap folyamán a diplomata-útlevéllel rendelkezők vízummentességéről.

"Mindketten hiszünk a párbeszéd fontosságában. Hiszünk abban is, hogy a kölcsönös tiszteletnek kell a nemzetközi politika alapját képeznie. És hisszük, hogy súlyos világpolitikai problémákhoz vezetett az ítélkezés, egymás kioktatása, sarokba szorítása és kritizálása, amely az elmúlt évek során a nemzetközi politika alapjává vált" - szögezte le.

"Mindketten úgy gondoljuk, hogy a szuverenitás tiszteletben tartását kellene visszahozni a nemzetközi politika alapjául ahelyett, hogy egymás belügyeibe avatkoznánk. Ahelyett, hogy a világot újra blokkokra osztanánk, elő kellene mozdítanunk a konnektivitást" - tette hozzá.

Bejelentette, hogy megállapodást írtak alá az együttműködésről a kultúra és a régészet területén. Ennek kapcsán kifejtette, hogy mindkét ország gazdag történelmi és kulturális örökséggel rendelkezik, amelyre büszke és amelyet nem kíván feladni.

"És mind a két ország komoly áldozatokat hozott a függetlenség, a szuverenitás biztosítása érdekében, amihez ragaszkodik is" - húzta alá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarországnak és Pakisztánnak is jelentős biztonsági kihívásokkal kell szembenéznie a saját szomszédságában.

Kiemelte, hogy a nemzetközi erőfeszítések ellenére továbbra is igen erős az afganisztáni terrorveszély, és ez újabb illegális bevándorlási hullámok kockázatával jár Európa felé, hazánk ezért nagyra értékeli a pakisztáni terrorellenes erőfeszítéseket.

"Nagyra értékeljük Pakisztán béke melletti kiállását is. Hadd mondjam el azt, hogy mindketten büszkén vagyunk a globális béketábor tagjai" - jelentette ki.

"Megdöbbentő látni, hogy egyes európai politikusok megpróbálják aláásni az ukrajnai béketárgyalások sikerét, és az ukrajnai háború meghosszabbítása mellett döntenek. Megdöbbentő látni, hogy miközben az egész világ, beleértve Amerikát, Ázsiát és Afrikát is, az európai béke visszatérésének pártján van, az európai politikusok ez ellen lépnek fel" - folytatta.

"Ez elfogadhatatlan, s ezért felszólítjuk az európai politikusokat, hogy ne ássák alá Donald Trump elnök béketörekvéseit" - tette hozzá.

A miniszter ezt követően arra is kitért, hogy az Európai Uniónak megbízható partnerekre van szüksége, márpedig Pakisztán is ilyen, ezért Magyarország kiáll a GSP+ rendszer 2027 utáni kiterjesztése mellett, amely vámmentes kereskedelmet biztosít a felek között.

"Azt gondolom, hogy ez mindkettőnk közös érdeke. Sajnos az Európai Unió túlságosan elszigetelődött, (…) de remélem, hogy ez nem fog örökké tartani" - közölte.

Végül érintette a kétoldalú kapcsolatok kérdését is, és üdvözölte, hogy a kereskedelmi forgalom értéke már idén megduplázódott, és több magyar cég is sikeres projekteket valósított meg a pakisztáni piacon.

Továbbá tudatta, hogy a magyar kormány tizenhat humanitárius programot hajtott végre a keresztény közösségek támogatására a dél-ázsiai országban. Emellett pedig kifejtette, hogy évi négyszáz pakisztáni diák tanulhat ösztöndíjjal magyarországi egyetemeken.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock