Szijjártó Péter: "Ez egyszerűen őrület. Az ember azt gondolná, hogy egy normális helyen villámgyorsan leállítják a kifizetéseket és egy azonnali pü-i elszámolást követelnek. Szerintem ezt kellene tenni. Azonnali pü-i elszámolást követelni, a kifizetéseket leállítani. Egy háborús maffia, egy korrupt rezsim számára pedig leállítani, európai emberek pénzét pedig egy ilyen háborús maffiának elküldeni nem szabad."
Külföld
Szijjártó Péter: Európai emberek pénzét háborús maffiának elküldeni nem szabad + videó
2025. november 20., csütörtök 12:00 | HírTV