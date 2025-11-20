Szijjártó Péter: Európai emberek pénzét háborús maffiának elküldeni nem szabad + videó

Megosztás itt:

Szijjártó Péter: "Ez egyszerűen őrület. Az ember azt gondolná, hogy egy normális helyen villámgyorsan leállítják a kifizetéseket és egy azonnali pü-i elszámolást követelnek. Szerintem ezt kellene tenni. Azonnali pü-i elszámolást követelni, a kifizetéseket leállítani. Egy háborús maffia, egy korrupt rezsim számára pedig leállítani, európai emberek pénzét pedig egy ilyen háborús maffiának elküldeni nem szabad."