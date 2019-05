Szijjártó Péter: Európa erejét az erős államok adják

Mennyit változott Európa néhány év alatt?

hirdetés

hirdetés

hirdetés

2015 volt a vízválasztó, ekkor mindenkiben tudatosult, hogy Európa komoly migrációs nyomás alá került. Korábban is voltak viták a bevándorlásról, de ezek nem kerültek a címlapokra addig, amíg az első bevándorlási hullám meg nem érkezett Európa határaihoz. Ez a vita nyilvánvalóvá tette, hogy a bevándorláspárti erők migránsokkal akarják elárasztani Európát, ők olyan Európát akarnak, amelyben a nemzeti identitás, a kulturális, vallási, történelmi örökség pedig egyáltalán nem fontos. Minden bevándorláspárti törekvésnek a tagállamok meggyengítése a célja, létre akarják hozni az Európai Egyesült Államokat, ami valójában azt jelenti, hogy el akarják vonni a jogköröket a tagállamoktól, és Brüsszelnek akarják átadni. Ez abszolút ellentétes az érdekeinkkel, hiszen például a migrációra mi, magyarok jó választ adtunk, Brüsszel viszont rosszat. Mi megállítottuk a bevándorlást, a brüsszeli bürokraták viszont meg akarják szervezni. Éppen ezért a tagállami jogköröket, legfőképpen a határvédelmet magunknál kell tartanunk, a biztonságunkhoz igenis jogunk van!

Többféle elképzelés létezik ­Európa jövőjével kapcsolatban. Ki nyerheti meg ezt a versenyt?

Az, aki meghallgatja az embereket. A magyar álláspont szerint Európa akkor lesz újra erős, biztonságos és versenyképes, ha erős tagállamok alkotják. Nem a migrációt kell megszervezni, nem Brüsszelnek kell átadni jogköröket, hanem erős, egymást tisztelő tagállamokra kell az Európai Uniót építeni. Mi mindenkinek megadjuk a tiszteletet, de elvárjuk, hogy a magyarok döntéseit is tiszteletben tartsák. Büszkék vagyunk a történelmünkre, a hagyományainkra, a keresztény kultúránkra, az identitásunkra. Mindezeket a jövőben is meg kívánjuk őrizni.

Hogy áll ez a küzdelem? Az ­Euró­pai Parlament előttünk álló választásán miként becsülhető meg a két tábor?

Fontosabb dolog ez annál, mint hogy tippelgessünk. Most az a legfontosabb, hogy mindenki átérezze a választás tétjét, és felelősségteljes döntést hozzon. Magyarország, a gyerekeink, unokáink jövője a tét, ezért vasárnap mindenkinek el kell mennie szavazni. Európának új, bevándorlásellenes vezetőkre van szüksége. Hosszú ideje nyilvánvaló, hogy Magyarországon csak a Fidesz–KDNP-pártszövetség tud és akar harcolni Magyarországért, a magyarok érdekeiért és biztonságáért, az ellenzékről már többször kiderült, hogy bevándorláspárti, rájuk nem lehet számítani ebben a harcban. Jelentős bevándorláspárti erők vannak az európai politikában, ellenük akkor tudunk eredményesen fellépni, ha a magyar emberek mögöttünk állnak. Minél többen támogatnak bennünket, a hangunk annál erősebb Brüsszelben. A bevándorlást most kell megállítani, ehhez pedig kemény és alkalmas vezetőkre van szükség.

Milyen jövője van az Európai Parlamentnek?

Több mint valószínűnek tűnik, hogy az eddigi status quo meg fog bomlani. A két nagy pártcsalád, az Európai Néppárt és az Európai Szocialisták – a felmérések szerint – nem fognak annyi szavazatot kapni, hogy többséget tudjanak alkotni. Innentől kezdve egy kemény vita újabb fejezete kezdődik el, hogy vajon az Európai Néppárt elkötelezi-e magát a baloldal mellett, a bevándorláspárti, szélsőségesen liberális, a zöldeket és a kommunistákat is magába foglaló európai baloldal mellett, vagy hajlandó visszatérni az eredeti értékeihez, a jobboldali politikához. Mi azt gondoljuk, hogy az utóbbi a helyes, mi az Európai Néppártban is azt a véleményt képviseljük, hogy a pártcsalád nyisson jobbra. A képlet egyszerű: a néppártól balra csak bevándorláspárti erők vannak, a néppárt megosztott, a néppárttól jobbra pedig bevándorlásellenes pártokat látunk. Mi azt szeretnénk, ha a néppártban is a bevándorlásra nemet mondó álláspont kerülne többségbe, és mindenképpen azt képviseljük, hogy a néppárt ne a baloldali és liberális pártokkal fogjon össze, hanem a tőle jobbra lévő hazafias, patrióta pártokkal.

Milyen következtetéseket lehet levonni az elmúlt időszak nemzeti választásaiból?

Azok a pártok erősödtek, amelyek odafigyelnek arra, hogy mit mondanak a választóik, és valóban őket képviselik. A pártpolitikai palettán nem a pártcsaládok határvonalai, hanem a migráció jelenti a választóvonalat, erre a V4-ek szolgáltatják a legjobb példát. Itt van a négy visegrádi ország, az EU legszorosabb és leghatékonyabb szövetsége, amelynek együttműködését folyamatosan és láthatóan megpróbálják aláaknázni, és amely négy ország négy kormánya négy különböző pártcsaládhoz tartozik. Egy konzervatív, egy néppárti, egy liberális és egy szocialista családba tartozó kormány a lehető legszorosabban együtt tud működni, mert a nemzeti érdekeket tartjuk elsődlegesnek, a keresztény kultúra elsőbbségét tartjuk fontosnak, és mert határozottan bevándorlásellenes álláspontot képviselünk.

Jean-Claude Juncker néppárti bizottsági elnök a szocialistákhoz való közeledést javasolta, hogy szembeszálljanak a populista pártokkal. Ez amolyan jelzés, hogy ki a Juncker-féle kereszténydemokrácia ellensége?

Jean-Claude Juncker botrányosan gyenge teljesítményt nyújtott az elmúlt öt esztendőben, a brüsszeli bizottság munkáját súlyos kudarcok kísérték, és most ne is beszéljünk a különböző okok miatti folyamatosan szégyenteljes viselkedéséről. A Juncker-bizottság regnálása alatt a migránsok bejöttek, a britek meg elhagyni készülnek az uniót. Az elmúlt években több mint harminc terrortámadást követtek el bevándorló hátterű személyek, több mint 300 ártatlan európai embert megöltek és több mint 1300-at megsebesítettek. Az európai közbeszédet a képmutatás és az úgynevezett politikai korrektség jellemzi. A bevándorláspárti politikusok – például Jun­cker – mindig kritizálják a bevándorlásellenes pártokat, populistának nevezik őket, és minden rosszat elmondanak róluk. Ez azonban valójában az emberek lenézése, semmibevétele, hiszen a bevándorláspártiak azt üzenik, hogy az emberek nem alkalmasak arra, hogy meghozzák a saját sorsukról szóló döntéseket. A magyarok nem akarnak bevándorlást, de a nagyon „haladó” és nagyon bevándorláspárti politikusok azt mondják, hogy ezt ők jobban tudják, és majd ők megmondják, hogy mi a jó nekünk. Ez abszurd és elfogadhatatlan, ezért is el kell mennünk vasárnap szavazni, és meg kell mutatnunk, hogy a saját életünkről és a saját országunk jövőjéről csak mi dönthetünk.

Van visszaút az Európai Unió számára?

Igen, persze. Nagyon egyszerű: a migrációt nem menedzselni kell, hanem megállítani. Az unió külső határait nem átjáróházzá kell tenni, hanem meg kell védeni. A keresztény kultúrát nem háttérbe kell szorítani, hanem elsőbbséget kell neki adni. És mindehhez el kell menni vasárnap szavazni!

Mindehhez politikai akarat kell.

Politikai akarat akkor lesz, ha sokan támogatják a bevándorlásellenes erőket a választáson. Mi ragaszkodunk az európai Európához és a magyar Magyarországhoz. Persze a bajbajutottaknak segíteni kell, de a szülőföldjükön kell segíteni, vagy a legközelebbi biztonságos ponton, és nem szabad a bajt behozni Európába.

Azok a gazdasági és politikai szereplők is fenn vannak a palettán, akiknek konkrét anyagi érdekük fűződik mondjuk a bevándorlás fenntartásához. A rendszereket miként lehet leépíteni?

Sokan halásznak a zavarosban, politikusok, NGO-k, spekulánsok akarnak hasznot húzni a tömeges bevándorlásból. A csata zajlik, ehhez a csatához van most ismét szükségünk a magyar emberek támogatására.

A jelenleg 12 fős Fidesz–KDNP-delegáció az EP-ben viszonylag nagy erőt képvisel. Mire elég ez a muszkli?

Eddig az EP legnagyobb frakciójában, az EPP-ben az ötödik legnagyobb csoport volt a Fideszé, dacára annak, hogy népességarányosan osztják ki a helyeket. A legsúlyosabb európai kérdés, a bevándorlás kérdése továbbra sem eldöntött, a bevándorláspárti erők rendkívül aktívak, a terveik változatlanok. Az EP-voksoláson az európai emberek elmondhatják, hogy milyen jövőt akarnak. A Fidesz és a KDNP képviselői eddig is harcoltak a migrációt támogató brüsszeli elképzelések ellen, ennek a csatának a folytatásához kérünk most felhatalmazást és támogatást a magyar emberektől.

Csak a visegrádi partnereinkre számíthatunk?

Ha végignézzük az európai politikai palettát, azt látjuk, hogy patrióta, hazafias pártok egyre több országban egyre sikeresebbek. A V4-ek hangja erős, és egyre többen állnak mellénk.

A mainstream sajtóra ez nem igaz.

A liberális bevándorláspárti sajtó hosszú ideje próbálja befolyásolni a politikai döntéseket és az országok életét, mindenkit támadnak, megbélyegeznek, aki nemet mond a migrációra. De látni kell, hogy nem a mainstream sajtó vezeti az országokat, hanem a megválasztott politikusok. Politikusokat pedig szintén nem a sajtó választ, hanem a választópolgárok. Például az amerikai elnökválasztás kapcsán is bizonyítást nyert, hogy az amerikai emberek választják meg az elnököt, nem pedig a CNN, és ugyanez igaz Európára is.

De a média befolyása mégis roppant erős, akár csak a Facebookot nézzük, ahol politikai tevékenységet végez a közösségi portál. Megmarad ez a nyomás?

A nyomásgyakorlás és a befolyásolási kísérletek folyamatosak. De ettől nem szabad megijedni, ugyanez a nyomás volt rajtunk 2018-ban, a parlamenti választások előtt is, majd rekordrészvétel mellett rekordtámogatottságot szereztünk. A teljes európai liberális média folyamatosan nyomás alatt tartja az olasz belügyminisztert is, a pártja népszerűsége azonban ennek ellenére soha nem látott magasságokba emelkedik. Az emberek a valós helyzet alapján döntenek. Mindenki látta, milyen az, amikor négyszázezer illegális bevándorló átmasírozik Magyarországon. Azt is, amikor a kultúránkra és a viselkedési szokásainkra valaki provokatívan és agresszíven fittyet hány, és láttuk, milyen, amikor megtámadják a határunkat és a határt védő rendőreinket. Emlékszünk arra, hogy migránsokból álló csoportok blokkolták le az autó­pályákat és vasútvonalakat, megszállták Budapest közterületeit. Senki sem akarja, hogy ez megismétlődjön. A main­stream média álhírgyárai továbbra is támadni fognak minket, mert szembemegyünk mindazzal, amit ők képviselnek. Szerintük aki patrióta, az szélsőséges, az egyértelmű társadalmi felhatalmazás pedig diktatúrát jelent.

Magyar Nemzet