Radar - Jubileumi Svenk: 100. adását éli a HírTV filmes magazinja

A Hír Televízó Svenk című műsora nem kisebb feladatot tűzött ki maga elé, minthogy magyar mozifilmeket mutat be és azok kulisszáiba is betekintést enged a mozgókép iránt érdeklődő nézőknek. A HírTV filmes magazinműsora most 100. adását ünnepli.