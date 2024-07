Szijjártó Péter: Ennek a konfliktusnak nincs megoldása a harctéren

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter interjút adott a CNN-nek washingtoni látogatása alkalmából. A The Lead with Jake Tapper című műsorban Szijjártó elmondta: mi, magyarok, akik a háború szomszédságában élünk, érezzük annak hatásait. Emlékeztetett: több mint 1,3 millió ember menekült Magyarországra Ukrajnából, a háború magas inflációt és energiaárakat okoz.

The Lead with Jake Tapper

Your browser does not support the video tag.