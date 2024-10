Szijjártó Péter: Elképesztő képmutatás ejtette foglyul az Európai Uniót

Megosztás itt:

Elképesztő képmutatás ejtette foglyul az Európai Uniót, és európai politikusok egy jelentős része szenved belül ettől, de kifele nem mutathatja – jelentette ki a Mandinernek adott interjúban Szijjártó Péter.

Tele van a padlás olyan esetekkel, amikor egy-egy vita előtt a külügyminiszteri tanácsban odajönnek hozzám a kollégák, hogy Péter, akkor nagyon reméljük, hogy tökös leszel, odamondasz, megvétózod, ellene mész. Mire én közlöm: Persze, odamondok, megvétózom, de esetleg tudnál segíteni? Majd jön a válasz, hogy nem lehet, hiszen ott vannak a koalíciós partnerek, az ngó-k, a média. Hát tele van a hócipőm ezzel! – fakadt ki a külgazdasági és külügyminiszter, aki azt is elárulta, hogy négyszemközt elmondják neki, mennyire igaza van Magyarországnak, de nyilvánosan mégiscsak felolvassák, amit a bürokraták odakészítettek nekik, anélkül, hogy felnéznének a papírból. Hasonló esetekkel egyébként Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter is találkozott Brüsszelben.

Szijjártó Péter egy másik tipikus jelenségre is felhívta a figyelmet: amikor leül a 27 európai uniós külügyminiszter, az biztos, hogy 20-22 a telefonjával van elfoglalva.

Szegényeket teljesen az köti le, hogy kinek mi lesz a posztra a reakciója, mit írjanak, mit ne írjanak. Én nem is viszek be telefont az ilyen ülésekre, mert azért ülök ott, hogy ha van egy vita, elrendezzem, próbáljak érvelni – szögezte le Szijjártó Péter. Hozzátette, most új helyzet állt elő, itt vannak a szlovákok, akik főleg a Robert Fico miniszterelnök elleni merénylet óta olyan keményen állnak bele a dolgokba, hogy versenyképesek a magyarokkal.

Forrás: Mandiner

Fotó: Szijjártó Péter / Facebook