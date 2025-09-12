Szijjártó Péter: Él a remény, Donald Trump nem adja fel a béketörekvéseit + videó

Megosztás itt:

Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter: "Az elmúlt hetek és hónapok visszaigazolták, azt a várakozásunkat, amely szerint Donald Trump az egyetlen remény a békére térségünkben, csak Donald Trump az a politikus ma a világpolitikában, aki vissza tudja hozni a békét 3 és fél év háború után közép-Európába. Megköszöntem neki Donald Trump és az amerikai kormány kitartását, hiszen látható, hogy rendkívűl nehéz a béketeremtés Ukrajna és Oroszország között."