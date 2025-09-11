Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 11. Csütörtök Teodóra napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Szijjártó Péter: él a remény, Donald Trump nem adja fel a béketörekvéseit

2025. szeptember 11., csütörtök 21:30 | MTI

Donald Trump az ukrajnai háború eszkalációjának irányába mutató friss fejlemények ellenére továbbra is kitart a békeerőfeszítései mellett, amelyeket a magyar kormány is minden erejével támogat - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

  • Szijjártó Péter: él a remény, Donald Trump nem adja fel a béketörekvéseit

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az amerikai kollégájával, Marco Rubióval folytatott telefonbeszélgetését követően arról számolt be, hogy mindenekelőtt megköszönte az Egyesült Államok kormányának erőfeszítéseit, és úgy vélekedett, hogy az elmúlt hetek és hónapok visszaigazolták azt, hogy Donald Trump elnök jelenti mára az egyetlen reményt az ukrajnai háború lezárására.

"Csak Donald Trump az a politikus ma a világpolitikában, aki vissza tudja hozni a békét három és fél év háború után Közép-Európába. Megköszöntem Donald Trump és az amerikai kormány kitartását, hiszen látható, hogy rendkívül nehéz a béketeremtés Ukrajna és Oroszország között" - mondta. Majd sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az utóbbi napok eseményei az eszkaláció irányába mutattak, és aláhúzta, hogy az európai politikusok egy nagy része az amerikai békeerőfeszítések ellen dolgozik.

"Én viszont arról biztosítottam Marco Rubiót, hogy Magyarország, a magyar kormány minden erejével támogatja Donald Trump békeerőfeszítéseit, segítjük ezeket (…) És őszintén reméljük, hogy Donald Trump nem adja fel a béketörekvéseit, mert akkor elveszítjük a reményt a békére ebben a térségben" - folytatta. Szijjártó Péter üdvözölte, hogy Marco Rubio szerint az amerikai elnök nem adja fel, s mindenképp békét szeretne teremteni Közép-Európában.

"Ez nekünk, magyaroknak a lehető legjobb hír, különös tekintettel az elmúlt napok nagyon komoly aggodalomra okot adó, eszkaláció irányába mutató eseményeire. Mindaddig, amíg Donald Trump nem adja fel, mindaddig, amíg folytatja a békeerőfeszítéseket, addig ott van a remény arra, hogy ez a három és fél éve tartó háború végre véget érjen" - jelentette ki. Továbbá arra is kitért, hogy érintették a kétoldalú kapcsolatokat is, és örömmel állapították meg, hogy Donald Trump beiktatásával teljesen új dimenzióba lépett az együttműködés.

"A korábbi vádaskodások és megbélyegzések helyett most az abszolút barátság és a kölcsönös tisztelet uralja ezt az együttműködést" - hangsúlyozta. A miniszter rámutatott, hogy Donald Trump idén januári hivatalba lépése óta már hat amerikai vállalati beruházást jelenthettek be Magyarországon, illetve a kormány elköteleződött az amerikai technológia mellett a hazánk biztonságos energiaellátásához szükséges kis moduláris nukleáris reaktorok telepítése tekintetében.

Valamint közölte, hogy tájékoztatta amerikai hivatali partnerét Közép-Európa speciális energiaellátási helyzetéről, az infrastrukturális adottságokról, amelyek nagyban meghatározzák a szállítások kérdését.

"Marco Rubio az első és talán mindeddig az egyetlen nyugati politikus, akitől hallhattam azt a racionális érvet visszaigazolni, hogy bizony az infrastruktúra, a földrajz, s a fizikai valóság nem hagyható figyelmen kívül akkor, amikor energiaellátási kérdésekről beszélünk" - fogalmazott.

"Kifejezetten jó, baráti, majd félórás telefonbeszélgetés volt, amelynek tehát a legfontosabb tanulsága, a legfontosabb hír az az, hogy Donald Trump továbbra is kitart a békeerőfeszítései mellett és nem adja fel azokat" - összegzett.

Forrás: MTI

Fotó: AFP

További híreink

Súlyos betegség jelent meg Magyarországon, azonnali zárlatot rendeltek el

Dömötör Csaba: Nem engedélyezték a megemlékezést Charlie Kirk meggyilkolása után Strasbourgban + videó

Általános műveltség kvíz: erre a nyolc kérdésre mindenkinek tudnia kell a választ!

Lengyel dróntámadás: Moszkva bejelentése fordulatot hozhat

40 kg fogyás: különleges fogyókúrával szabadult meg a feleslegtől Adele

Cristiano Ronaldo nem teszi zsebre, amit Varga Barnabás miatt mondtak róla

„Ennek az állatnak halál jár” – Donald Trump nem fogta vissza magát az Amerikát megrázó gyilkossággal kapcsolatban

Olaszországban is csatázhatunk a vb-részvételért – a pótselejtezőn át pokolian nehéz út vezethet Amerikába

Brüsszel elvágja Magyarországot a jogosan járó uniós pénzektől + videó

További híreink

Brüsszel elvágja Magyarországot a jogosan járó uniós pénzektől + videó

Sokan támadják Szőke András humoristát, amiért csatlakozott a Vidéki Digitális Polgári Körhöz

Háromezren lesznek az FTC ellen a kétszáz fős település pályáján

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Az Európai Bíróság megsemmisítette a Paks2 atomerőmű támogatását jóváhagyó uniós határozatot
2
Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet
3
Felfoghatatlan tragédia – Belehalt sérülésébe Charlie Kirk aktivista, Donald Trump támogatója
4
Izrael kemény hangú felszólítást intézett Katarhoz
5
Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen
6
24 éve történt a modern történelem egyik legsötétebb napja
7
Óriási rasszista botrány árnyékolja be a győri győzelmet
8
Önleleplező felvétel: Tarr Zoltán Brüsszelben adja az útmutatót az EP-frakciónak
9
Brüsszel elvágja Magyarországot a jogosan járó uniós pénzektől + videó
10
Kuleba páldája jól mutatja az ukrán hatalmi elit képmutatását + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Románia rémálma: kétszámjegyű infláció – senki nem ússza meg a válságot

Románia rémálma: kétszámjegyű infláció – senki nem ússza meg a válságot

 Romániát sokkoló inflációs hullám sújtja: a 10%-os drágulási küszöb átlépése óta a lakosság retteg a gazdasági krízistől. Egy egész generáció szembesül először ilyen helyzettel, különösen a alacsony jövedelműek szenvednek. Mi várható, és hogyan érinti ez a magyarokat? Olvass tovább a megdöbbentő részletekért!
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!