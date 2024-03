Szijjártó Péter: egy erős RMDSZ nagyban hozzájárul a kapcsolatok fejlesztéséhez Magyarország és Románia között

"Ugyanakkor annak örülünk, hogy van végre egy közép-európai jelölt. A NATO-nak korábban soha nem volt Közép Európából származó főtitkára. Most van egy közép-európai jelölt, ez jó hír. Hogy ebből majd mi jön ki, még nem tudjuk, most így állunk" - közölte.

"Természetesen Magyarország részéről semmifajta beavatkozási kísérletre nem kell számítani, de azt a jogot azért fenntartjuk magunknak, hogy szurkolhassunk. És szurkolni is fogunk az RMDSZ-nek és az RMDSZ jelöltjeinek is, mégpedig azért, mert minél erősebb az RMDSZ képviselete a romániai politikai életben, annál nagyobb mértékben tudunk támaszkodni az RMDSZ-re abban, hogy Magyarország és Románia kapcsolatai még jobbak, még stratégiaibb jellegűbbek, még stabilabbak legyenek" - közölte.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy Magyarországnak is érdeke, hogy Románia minél előbb beléphessen a schengeni övezetbe, a kormány ezért az európai uniós soros elnöksége idején is meg fog adni ehhez minden támogatást.

"Ha azt nézem, hogy az elmúlt tíz esztendő során több mint a duplájára tudtuk növelni a kereskedelmi forgalmunkat és a Romániába irányuló kivitelünket is, akkor az világosan mutatja azt, hogy gazdasági szempontból is stratégiai jelentősége van a két ország együttműködésének" - mondta.

