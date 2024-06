Szijjártó Péter: Ebben a szankcióscsomagban sem görbülnek a magyar nemzeti érdekek + videó

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy az EU láthatóan folytatni is akarja a vörös vonalak átlépését, amit tanúsít, hogy a kül- és biztonságpolitikai főképviselő ezúttal olyan javaslattal állt elő, amelynek alapján az ukrán katonák kiképzése Ukrajna területen is folyhatna, nem csak más országokban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai uniós külügyi tanács szünetében tartott sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy hiába "buktak hatalmasat" a választásokon a legháborúpártibb kormányok, a "háborús hisztéria" nemcsak folytatódik, hanem új sebességre is kapcsolt, és továbbra is "semmibe veszik a népakaratot".

