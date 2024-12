Szijjártó Péter: Az izraeli külügyminiszter január közepén Budapestre látogat

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy hazánk elkötelezetten támogatja a libanoni tűzszünet tiszteletben tartását, mert ez nagymértékben hozzájárul a keresztény közösségek biztonságának megvédéséhez is.

"Izrael vonatkozásában sajnálatosnak tartottuk, hogy az elmúlt időszakban több európai vezető is olyan nyilatkozatot tett, ami visszavetette az európai kapcsolatokat. Magyarország továbbra is szorgalmazza az EU-Izrael Társulási Tanács összehívását, amely kellőképpen hangsúlyozza az Európai Unió és Izrael kapcsolatának stratégiai jellegét" - szögezte le.

Your browser does not support the video tag.