Szijjártó Péter: Az Európai Uniónak szüksége van a Nyugat-Balkánra

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a boszniai Szerb Köztársaság elnökével, Milorad Dodikkal közös sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az emberiség ma a veszélyek korában él, amikor is a regionális stabilitás és a nyugalom jelentősége folyamatosan növekszik.

"Nekünk, magyaroknak az a nemzeti érdekünk, hogy a Nyugat-Balkánon béke, nyugalom és stabilitás legyen. Van nekünk elég bajunk a keleti határainkon zajló konfliktussal. Nincsen szükségünk hasonló típusú kihívásokra délről" - szögezte le.

Kifejtette ennek kapcsán, hogy Magyarország felelős szomszédságpolitikája keretében az Európai Unió jelenlegi soros elnökeként is a bővítés felgyorsításán dolgozik.

"Mi azt gondoljuk, hogy az Európai Uniónak szüksége van a Nyugat-Balkánra, mert szükségünk van arra a frissességre, dinamikára és új lendületre, amely ebből a térségből jöhet" - hangsúlyozta.

Elkeserítőnek nevezte, hogy a térség tagjelölt államai átlagosan már több mint tizennégy éve várnak a csatlakozásra.

"Ezt mi egyfajta tiszteletlen viselkedésnek tartjuk Brüsszel részéről, és arra szólítjuk fel az európai uniós tagországokat, hogy hagyjanak fel a képmutatással, mondják ugyanazt nyilvánosan is, mint a zárt ajtók mögött, és fejezzék be azt a politikát, amely gyakorlatilag a bővítéspolitika teljes elhiteltelenedéséhez vezet"

- mondta.

Szijjártó Péter ezt követően lényegesnek nevezte, hogy az EU-tagállamok és a brüsszeli intézmények is tiszteletben tartsák a nyugat-balkáni emberek döntéseit, s azt, hogy minden nemzetnek megvan a joga ahhoz, hogy saját maga döntsön a jövőjéről, maga válassza meg a vezetőit.

"Ezért mi továbbra is a kölcsönös tisztelet talaján állva folytatjuk az együttműködést a Nyugat-Balkán országaival, köztük Bosznia-Hercegovinával és az ország két entitásával. Továbbra is ellenezzük, hogy egyes nyugat-európai barátaink kioktatják, fenyegetik a nyugat-balkáni vezetőket, sőt néha még szankciókat is kilátásba helyeznek" - fogalmazott.

A miniszter végezetül a Magyarország és a boszniai Szerb Köztársaság közötti együttműködés sikereit is méltatta.

Rámutatott, hogy a közös mezőgazdasági pályázat eredményeként több mint 40 millió eurónyi értékű beruházást hajtottak végre az itteni gazdák, ezek keretében 4700 mezőgazdasági eszközt vásároltak 54 magyarországi vállalattól.

"Tipikus win-win helyzet ez. Mind a boszniai Szerb Köztársaság, mind a magyar gazdaság nyertese ezen közös programnak, amelynek folytatásában ma elnök úrral meg is állapodtunk" - tudatta.

"Mint ahogy korábban megállapodtunk arról, hogy három olyan fontos fejlesztési projektbe beszállnak magyar vállalatok, amelyeket korábban különböző német bankok és intézmények finanszíroztak volna. Miután azonban a németek felhagytak gyakorlatilag ezekkel a projektekkel, így magyar vállalatok egy naperőműparkot, egy szélerőműparkot és egy szennyvíztisztító telepet is fel fognak építeni a boszniai Szerb Köztársaságban" - tette hozzá.