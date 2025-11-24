Szijjártó Péter: Az európai politikusoknak teljes erővel támogatni kell az amerikaik béketervezetét + videó

Megosztás itt:

“Ez a béketerv egy hatalmas lehetőség arra, hogy végre a béke visszatérjen Közép-Európába. Ez egy hatalmas lehetőség. Azt is látni kell, hogy Brüsszel és az európai vezetők nem érdekeltek ennek a béketervnek az elfogadásában. Nemcsak, hogy nem érdekeltek, hanem látszik, hogy már így szívják fel magukat, hogy hogyan gáncsolják el, hogyan aknázzák alá, hogy hogyan lehetetlenítsék el ennek a béketervnek az elfogadását.”