“Ez a béketerv egy hatalmas lehetőség arra, hogy végre a béke visszatérjen Közép-Európába. Ez egy hatalmas lehetőség. Azt is látni kell, hogy Brüsszel és az európai vezetők nem érdekeltek ennek a béketervnek az elfogadásában. Nemcsak, hogy nem érdekeltek, hanem látszik, hogy már így szívják fel magukat, hogy hogyan gáncsolják el, hogyan aknázzák alá, hogy hogyan lehetetlenítsék el ennek a béketervnek az elfogadását.”
Szijjártó Péter: Az európai politikusoknak teljes erővel támogatni kell az amerikaik béketervezetét + videó
2025. november 24., hétfő 15:00 | HírTV