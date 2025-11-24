Keresés

Külföld

Szijjártó Péter: Az európai politikusoknak teljes erővel támogatni kell az amerikaik béketervezetét + videó

2025. november 24., hétfő 15:00 | HírTV

A külgazdasági- és külügyminiszter a béketervről mondott véleményt.

  Szijjártó Péter: Az európai politikusoknak teljes erővel támogatni kell az amerikaik béketervezetét + videó

“Ez a béketerv egy hatalmas lehetőség arra, hogy végre a béke visszatérjen Közép-Európába. Ez egy hatalmas lehetőség. Azt is látni kell, hogy Brüsszel és az európai vezetők nem érdekeltek ennek a béketervnek az elfogadásában. Nemcsak, hogy nem érdekeltek, hanem látszik, hogy már így szívják fel magukat, hogy hogyan gáncsolják el, hogyan aknázzák alá, hogy hogyan lehetetlenítsék el ennek a béketervnek az elfogadását.”

Módosul az amerikai békekoncepció + videó

Hiszti a partvonalon: Ursula von der Leyen központi szerepet követel a béketárgyaláson, ahová meg sem hívták

