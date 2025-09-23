Keresés

2025. 09. 23. Kedd
Szijjártó Péter: Az Európai Parlament segít a bűnözőknek menekülni

2025. szeptember 23., kedd 18:00 | MTI

Szijjártó Péter szerint az Európai Parlament ismét kiállította magáról a bizonyítványt, miután nem függesztette fel az antifa terrorizmussal vádolt Ilaria Salis és a szintén bűncselekménnyel vádolt Magyar Péter mentelmi jogát. A külgazdasági és külügyminiszter szerint az EP ezzel segít a bűnözőknek a felelősségre vonás elkerülésében, és egy nyílt utcai embervadász oldalára állt.

  • Szijjártó Péter: Az Európai Parlament segít a bűnözőknek menekülni

Az Európai Parlament döntése egyértelműen azt mutatja, hogy az intézmény „rejtegeti a magyar hatóságok elől” a két személyt. Szijjártó Péter álláspontja szerint aki bűncselekményt követett el, az ne bújjon a mentelmi joga mögé.

 Antifa, a terrorszervezet

 A Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy egy héttel korábban javaslatot tett az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, Kaja Kallashoz, hogy minősítsék terrorszervezetnek az Antifa mozgalmat.

A miniszter azzal érvelt, hogy az Antifa egy szélsőséges ideológiát terjesztő terrorszervezet, amely erőszakra buzdít mindazokkal szemben, akik nem értenek egyet az ideológiájukkal. Szijjártó Péter emlékeztetett a Budapesten történt eseményekre, ahol a vád szerint az Ilaria Salis vezette banda nyílt utcai embervadászatot hajtott végre, és embereket vertek meg, mert azt gondolták róluk, hogy más ideológiát követnek.

„Ez terrorizmus, ezt nem lehet másként minősíteni, ez nyílt utcai embervadászat. Most az Európai Parlament egy nyílt utcai embervadászaton részt vevő antifa terrorista oldalára állt, és azt mentegeti” – mondta a miniszter. Hozzátette, az Európai Parlament döntése, hogy egy terrorszervezetet menteget, egyszerűen elfogadhatatlan és felháborító.

Forrás: MTI

Fotó: Canva

Háború Ukrajnában

