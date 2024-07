Szijjártó Péter: Az Európai Bizottságnak és Ursula von der Leyen elnöknek azonnal színt kell vallania + videó

Megosztás itt:

Annak ellenére, hogy Magyarország, Szlovákia és Csehország is mentességet kapott az orosz kőolajra kivetett szankciók alól, Kijev június végén leállította az orosz Lukoil vállalat által a Barátság vezetéken szállított olaj tranzitját. Így a magyarországi és szlovákiai kőolajfinomítókba sem jut orosz nyersanyag..

Magyarország és Szlovákia ezután közösen kezdeményezték az Európai Bizottság fellépését Ukrajnával szemben az olajszállítások tiltása miatt.

Eltelt több mint egy hét és az Európai Bizottság nem tett semmit - fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán. Szijjártó Péter rámutatott: hiába két uniós tagország energiabiztonságának veszélyeztetése, Brüsszel hallgat. Véleménye szerint vagy az Európai Bizottság gyenge vagy nem is Kijevben, hanem Brüsszelben találták ki az egészet. Szijjártó Péter hangsúlyozta: az Európai Bizottságnak és személyesen Ursula von der Leyen elnöknek azonnal színt kell vallania.

Brüsszel reagált Magyarország és Szlovákia dühére – írja a Mandiner. Több uniós diplomata szerint ez már nem az ő problémájuk, és szerintük az Európai Bizottság nem is akar segíteni. A Politiconak név nélkül nyilatkozó egyik diplomata azt mondta, hogy sok EU-tag költséges, de szükséges erőfeszítéseket tett, hogy megszabaduljon az orosz gáztól és olajtól való függéstől – ez várhat Magyarországra és Szlovákiára is.

A lap azt is megírta, hogy az Európai Bizottság dönthetett az ukrán tranzit leállításáról, csak még nem meri bevallani. Hazánk és Szlovákia ugyanis arra kérte az Európai Bizottságot, hogy sürgesse Ukrajnát a Lukoil orosz olaj tranzitjának tilalmának feloldására, ám ezt a kérést elutasították.

Ezek a lépések alapvetően barátságtalanok - erről már az MCC geopolitikai elemzője beszélt a Napindító című műsorunkban. Somkuti Bálint szerint megdöbbentő, hogy az európai unió Ukrajna helyzetét helyezi előtérbe.

Számomra a megdöbbentő az, hogy az európai unió képes a tagállamaival szemben egy külső szereplőt előtérbe helyezni és most hagyjuk is hogy Ukrajnáról van szó. Bármilyen esetben egy szövetség csak akkor tud erős lenni, hogyha a szövetséges tagok érdekei egy irányba mutatnak. Tehát egy olyan szövetség, ami egy értékközösséget is képvisel elméletileg, annak azokat a tagokat is támogatni kell, akik egy kérdésben máshogy gondolkoznak.

- mondta Somkuti Bálint, biztonságpolitikai szakértő.

Az ukrán sajtó szerint nincs miért aggódnia Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, mert az Európai Bizottság úgysem áll Budapest és Pozsony mellé. Ráadásul több szakértő szerint az Ukrajnával kötött kereskedelmi megállapodás tartalmaz egy záradékot, amely lehetővé teszi Kijevnek a tranzitszállítások blokkolását, ami mentesíti a szerződésszegés alól.