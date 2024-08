Szijjártó Péter: Az elvakult háborúpárti álláspont és háborúpárti pszichózis a következő hónapokban ki fog tartani Brüsszelben

A miniszter végül kitért arra is, hogy több résztvevő ismét felvetette a szankciók szigorításának témáját, ráadásul egyesek ezt az energetika területére is ki akarnák terjeszteni.

Illetve rendkívül veszélyesnek nevezte azt az ötletet is, amelynek értelmében a katonák kiképzését akár Ukrajnában is folytathatnák, ugyanis ez súlyos eszkalációs kockázatot jelentene.

A háborúpárti politika konkrét megnyilvánulásának további formájaként említette azt is, hogy erősödik a nyomás az EU ukrán kiképzési missziójának kibővítése és meghosszabbítása érdekében is, amelyben egyébként Magyarország szintén semmilyen formában nem vesz részt.

az ülésen ezúttal is az ukrajnai háború volt a fő téma, s most is a "reális helyzetértékelés teljes hiányával és a háborús pszichózis tombolásával" találkozott.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be az EU informális külügyi tanácsülését követő sajtóértekezletén, hogy az ilyen tanácskozásokra hagyományosan a soros elnökséget adó tagállamban kerül sor, azonban most ez egyfajta "óvodás reakcióként" nem így van, aminek célja a magyar békepárti álláspont megregulázása.

