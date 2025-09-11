Keresés

Külföld

Szijjártó Péter a szolidaritás jegyében kérte a közép-európai külügyminiszterek segítségét

2025. szeptember 11., csütörtök 21:16 | MTI
Pozsony Európa Magyarország Szijjártó Péter Brüsszel

Magyarország továbbra is meg fogja védeni magát és Európát az illegális bevándorlástól, mindazonáltal a hazánkkal szembeni durva brüsszeli kettős mérce felszámolására lenne szükség ebben a kérdésben - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Pozsonyban.

  • Szijjártó Péter a szolidaritás jegyében kérte a közép-európai külügyminiszterek segítségét

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a közép-európai országok (Ausztria, Csehország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia) úgynevezett C5 formátumának külügyminiszteri tanácskozását követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a térségnek közös kihívásokkal kell szembenéznie, és ezek között az egyik legsúlyosabb az illegális bevándorlás.

"Magyarország 2015-ben kerítést épített a déli határán, amely az Európai Unió külső határa. Több száz milliárd forintot költöttünk eddig a határ védelmére, amelynek nyomán több mint egymillió illegális migránstól védtük meg magunkat, Közép-Európát és Európát" - mondta.

Majd leszögezte, hogy Magyarország továbbra is meg fogja védeni magát és Közép-Európát is az illegális migrációtól.

"Ugyanakkor felhívtam a kollégák figyelmét arra, hogy miközben az Európai Bizottság elnöke Lengyelországban önfeledten dicsérte a lengyeleket a határkerítés építéséért, és nekik pénzügyi támogatást ígért, addig mi, magyarok naponta egymillió euró bírságot fizetünk Brüsszelnek azért, mert megvédjük az Európai Unió külső határát" - tudatta Szijjártó Péter.

"Ez egy súlyos igazságtalanság, nagyon durva kettős mérce, amelynek a feloldásában kértem a kollégák segítségét a közép-európai szolidaritás jegyében" - tette hozzá.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

