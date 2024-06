Szijjártó Péter: a sikeres magyar-ír gazdasági együttműködés jó alap a politikai párbeszédhez

Elmondta: "Magyarországon alkalmazzuk az Európai Unió legalacsonyabb munkára rakódó adóterheit, az egykulcsos adók, a személyi jövedelemadó és az egyetlen egyszámjegyű társasági adó is egy hatalmas versenyelőnyt jelent Magyarország számára, így nem fogadjuk el, hogy más országok diktálják a magyar adópolitikát". Az elnökségi időszak alatt is ragaszkodni fognak ahhoz, hogy az adómegállapítás kérdése nemzeti hatáskörben maradjon - hangsúlyozta.

Azt is mondta: folytatják a küzdelmet az illegális bevándorlással szemben. "Egész egyszerűen nem fogadjuk el azt, hogy Brüsszel elvegye tőlünk azt a jogot, hogy mi magunk döntsünk arról, hogy kiket engedünk be a saját hazánkba, nem engedjük meg, hogy elvegyék azt a szuverén jogunkat, hogy mi magunk döntsünk arról, hogy kivel vagyunk hajlandóak együtt élni" - fogalmazott.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető tárgyalt Micheál Martin ír miniszterelnök-helyettessel, külügy- és védelmi miniszterrel, majd a találkozót követően úgy nyilatkozott: a magyar EU-elnökségi felkészülésről volt szó, ír kollégájával áttekintették Európa jelenlegi biztonsági és gazdasági helyzetét, valamint "azt a környezetet, amelyen keresztül most eljutunk az európai uniós soros elnökségünkhöz". Magyarország és Írország a kontinens két végén található, teljesen más geopolitikai helyzetben vannak, történelmük is - bár voltak közös pontjaik - másként alakult - mutatott rá. Hozzátette: ebből fakadóan "sok fontos kérdést, mivel máshonnan nézünk, ezért másként is látunk".

