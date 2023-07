Továbbra is csak a nők számára lesz elérhető a Miss Italia

A Miss Itália megmérettetés továbbra is csak nők számára lesz elérhető. Így döntött a verseny szervezője, aki maga is egy hölgy. Sokak szerint a transznemű érdeklődőknek ,a Miss Trans Global versenyen kell, hogy induljanak mert azt találták ki nekik. A közelmúltban Hollandiában nyert szépségversenyt egy transzgender induló, de hasonló esetre már Amerikában is volt példa.