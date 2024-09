Szijjártó Péter: A nyugat-balkáni béke és stabilitás Magyarország nemzeti érdeke is

Végül arról is beszámolt, hogy magyar cégek három jelentős infrastrukturális fejlesztés előkészítésében is részt vesznek a boszniai Szerb Köztársaságban.

Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban arra is kitért, hogy tiszteletben kell tartani a nyugat-balkáni nemzetek döntéseit, például arra vonatkozóan is, hogy kiket választanak a vezetőiknek.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.