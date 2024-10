Szijjártó Péter: A nukleáris energia használatában teljes egyetértés van Magyarország és Franciaország közöttt

Megosztás itt:

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a francia energiaügyi miniszterrel, Agnes Pannier-Runacher-vel folytatott megbeszélését követően aláhúzta, hogy a kétoldalú együttműködés legsikeresebb területe jelenleg épp az energetika, ugyanis az európai energiatermelés jövőjét meghatározó legfontosabb kérdésben, a nukleáris energia használatában teljes egyetértés van Magyarország és Franciaország között.

Rámutatott, hogy a következő időszakban drámai mértékben nőni fog az áramigény, aminek három fő oka van: a hűtési és fűtési rendszerek használata egyre erőteljesebb, az ipari energiaigény is emelkedik, illetve egyre elterjedtebbek az elektromos autók. "Ebből fakadóan a villamos energia iránti igény is drámai mértékben növekedni fog" - figyelmeztetett. "És ezt a drámai mértékben növekvő igényt környezetbarát módon, megfizethető módon, biztonságos és stabil módon kizárólag nukleáris energiával lehet lefedni. Tehát nukleáris energia nélkül nincsen zöld energiafordulat Európában, és nukleáris energia nélkül nincsen gazdasági versenyképesség az európai kontinensen" - hangsúlyozta.

Szijjártó Péter ezért igen lényegesnek nevezte, hogy megalakult a nukleáris energiát használó európai országok koalíciója, amelynek az a legfőbb célja, hogy "végre adatokra alapozva, tudományos alapokon vitázzunk a nukleáris energiáról, és ne ideológiai, ne elvont politikai vagy filozófiai kérdésként kezeljük a nukleáris energia használatának ügyét".

Megjegyezte, hogy a paksi bővítésben kulcsszerepet játszanak a francia vállalatok, mivel az atomerőmű lelkének számító irányítási központot és annak műszaki berendezéseit is részben a Framatome gyártja, ahogyan francia cég felelős a generátorokért és a turbinákért is. "Mindez tehát azt jelenti, hogy az új paksi atomerőművi blokkok működésében rendkívül fontos francia hozzáadott értékek fognak szerepelni (…) Ekképpen a francia nukleáris ipar szerepe nélkülözhetetlen a paksi beruházásban" - mondta. "Ennek alapján Magyarország és Franciaország energetikai együttműködését, főleg a nukleáris energia területén nyugodtan minősíthetjük kiválónak, és kilátásaink az együttműködés fejlesztésére is abszolút remekek" - tette hozzá.

Forrás: MTI

Fotó: MTI