Szijjártó Péter: a nemzetközi politikának vissza kell térnie a kölcsönös tisztelet talajára

Vezércikk – Nézőpont Intézet: Magyar Péter legalább hat pontban nem mond igazat + videó

Májusban azt mondta Magyar Péter, hogy még ha 30 eljárás is indult ellene, mégsem veszi fel az EP-mandátumát, ami mentelmi joggal jár. Sőt: ha hatalomra kerül azt meg is szünteti. Rosszul öregedő szavak. Hiszen egyetlen eljárás van ellene, az sem politikai, hanem egyszerű köztörvényes lopás, mégsem mond le a mentelmi jogáról, amit a valahogy mégiscsak felvett EP-mandátumával szerzett. A témáról a Vezércikk vendégei is elmondták a véleményüket.