Szijjártó Péter: a magyar-kínai együttműködés továbbra is a gazdasági növekedés biztos alapja lesz

"És most újabb megállapodások állnak kidolgozás alatt, ráadásul a sertés- és baromfihús exportját újra lehetővé tevő megállapodásról is tárgyalunk, a technikai részletek kitárgyalása van csak hátra" - húzta alá.

A miniszter arra is kitért, hogy a koronavírus-járványt követően a kínai turisták újból nekiindultak a világnak, az idegenforgalom újjáéledt a kelet-ázsiai országból, és ebből Magyarország is sokat profitál.

Your browser does not support the video tag.