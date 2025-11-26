Keresés

Külföld

Szijjártó Péter: A magyar és a szerb esetében is két békepárti kormányról van szó, amelyek támogatják Donald Trump béketörekvéseit

2025. november 26., szerda 11:17 | MTI
Belgrád Szijjártó Péter ukrajnai háború magyar és a szerb kormány békeerőfeszítések Európa háborúpárti politikusai

A magyar és a szerb kormány is határozottan kiáll a békeerőfeszítések mellett, itt az idő az ukrajnai háború lezárására, s ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Európa háborúpárti politikusai ne áshassák alá a béketervet - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Belgrádban.

  • Szijjártó Péter: A magyar és a szerb esetében is két békepárti kormányról van szó, amelyek támogatják Donald Trump béketörekvéseit

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a szerb kollégájával, Marko Duriccsal folytatott egyeztetését követően arról számolt be, hogy az emberiség jelenleg a veszélyek korában él, ezért a két ország közti együttműködésnek nagyobb a jelentősége, mint valaha.

Kiemelte, hogy a legfőbb kihívások tekintetében Magyarország és Szerbia szövetségesek, legyen szó az ukrajnai háborúról, az illegális bevándorlásról vagy az energiaellátási válságról.

Tudatta, hogy két békepárti kormányról van szó, amelyek határozottan támogatják Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseit. Ennek kapcsán pedig arra is figyelmeztetett, hogy a helyzet tovább fog romlani, ha nem fogadják el a friss béketervet, a harcok jól láthatóan teljesen értelmetlenek.

"A szerbek és a magyarok is nagyon magas árat fizettek ezért a háborúért úgy, hogy sem a szerbeknek, sem nekünk semmi közünk nincsen hozzá (…) Zajlik egy megnyerhetetlen háború, amely napi szinten emberéletek százaiba, ezreibe kerül, napi szinten zajlik a rombolás, és Európa háborúpárti politikusai mégis minden követ megmozgatnak annak érdekében, hogy aláássák a béketervet" - fogalmazott.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy ezért a békepárti erőknek is fokozniuk kell az erőfeszítéseiket, hogy ezt ellensúlyozni tudják.

"Nekünk, akik a béke mellett állunk, és nem akarjuk a továbbiakban fizetni ennek a háborúnak az árát, nekünk is minden követ meg kell mozgatnunk, csak nekünk a béke érdekében. Ezért a szerb és a magyar kormány is határozottan, minden eddiginél határozottabban kiáll a békeerőfeszítések mellett" - húzta alá.

"Itt az idő, hogy befejezzék a háborút, itt az idő, hogy az európaiak ne ássák alá a béketervet, itt az idő, hogy az európaiak végre ne fizessék az árát egy olyan háborúnak, amihez semmi közük nincsen" - tette hozzá.

A miniszter ezután arra is kitért, hogy sikerült megegyezni a legfontosabb politikai kérdésekben Szerbia energiaellátásának tekintetében, s a nap folyamán a szerb energiaügyi miniszterrel ezen megállapodás technikai elemeit is tisztázni fogják.

"Egy dolgot szeretnék leszögezni az elején. Ez a legfontosabb, minden más technikai kérdés. Ugyanúgy, ahogy Magyarország mindig számíthatott Szerbiára az energiabiztonságának garantálása tekintetében, úgy Szerbia is mindig számíthat Magyarországra az energiabiztonsága garantálásának tekintetében" - erősítette meg.

"Mi soha nem fogjuk cserben hagyni önöket. Az eszköztárunkban mindent fel fogunk használni annak érdekében, hogy segítsünk önöknek hogy az önök energiaellátása biztonságban legyen, és ennek a technikai részleteiről ma az energiaügyi miniszterükkel meg fogok állapodni" - összegzett.

Üdvözölte, hogy megállapodás született arról, hogy a Hercegszántó és Béreg (Bački Breg) közötti határátkelőhelyet úgy modernizálják, hogy az alkalmas lesz a teherforgalomra is. Továbbá bejelentette, hogy egyesítik a magyar és a szerb diplomáciai képviseletet Thesszalonikiben.

"Szerintem ennél világosabb jele a stratégiai stratégiai együttműködésnek nincs, minthogy a világ több pontján közös képviseletet működtetünk. A Budapest-Belgrád vasútvonalat pedig az év elején átadjuk forgalomnak" - zárta mondandóját.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

Kapcsolódó tartalmak

