Külföld

Szijjártó Péter: A magyar energiatörténetben először amerikai nukleáris fűtőelemeket is fogunk vásárolni + videó

2025. november 07., péntek 06:33 | MTI
Washington Marco Rubio Szijjártó Péter nukleáris energetikai együttműködés

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kormányközi nukleáris energetikai együttműködési megállapodást ír alá amerikai kollégájával, Marco Rubióval - közölte a tárcavezető pénteken Washingtonban.

  • Szijjártó Péter: A magyar energiatörténetben először amerikai nukleáris fűtőelemeket is fogunk vásárolni + videó

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az elmúlt években Magyarországon folyamatosan beruházási rekordok dőltek, hatalmas gyárak épültek és épülnek, és a működésükhöz egyre több elektromos áramra van szükség, márpedig ezt az igényt hosszú távon megbízhatóan, stabilan, olcsón, a környezetet kímélő módon egyedül atomenergia révén lehet biztosítani.

"Ezért kulcskérdés Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés eredményeinek megvédése szempontjából, hogy a nukleáris energiához kapcsolódó kapacitásokat növelni tudjuk. És ahhoz, hogy növelni tudjuk a nukleáris kapacitásokat, több nukleáris fűtőelemre van szükség" - húzta alá.

"Ezért a meglévő beszállítói kapcsolatok fenntartása mellett a magyar energiatörténetben valaha először amerikai nukleáris fűtőelemeket is fogunk vásárolni. Emellett fontos, hogy az elhasznált nukleáris fűtőelemeket biztonságosan tároljuk, hogy azok ne lehessenek ártalmasak a környezetre, az egészségre. Itt az elérhető legmodernebb amerikai technológiát vesszük meg, így lehetővé válik, hogy a paksi atomerőműből ki se kelljen hozni az elhasznált fűtőelemeket és ott lehessen őket biztonságosan tárolni" - tette hozzá.

Illetve kitért a kétoldalú együttműködésben a kis méretű moduláris reaktorokra (SMR) is, amelyek egy-egy nagyobb iparterület vagy város energiaellátását képesek majd fedezni.

"Most ez a három terület, tehát nukleáris fűtőelemek, az elhasznált fűtőelemek megfelelő tárolása és a kis nukleáris erőművek. Erről a három kérdésről megállapodtunk, és egy nagy kormányközi nukleáris energetikai együttműködési megállapodást írunk alá holnap Marco Rubio külügyminiszter kollégával" - emelte ki Szijjártó Péter.

"Ez egy teljesen új dimenzióval, egy nukleáris együttműködési dimenzióval bővíti a magyar-amerikai együttműködést. Ez az egyik legfontosabb megállapodás a holnapi napon" - mutatott rá.

Szijjártó Péter kitért a paksi bővítésre is, és emlékeztetett, hogy annak építését a Joe Biden elnök vezette előző amerikai kormányzat "politikai bosszú miatt" helyezte szankciós listára, ezért a munkálatok hónapokig álltak.

"Aztán idén nyáron a Trump-kormány levette a paksi építkezést a szankciós listáról. Ez a mentesség most decemberig hatályos. Remélem, hogy a holnapi napon meg tudunk állapodni arról, vagy ígéretet kapunk arra, hogy a paksi bővítésre vonatkozó szankciós mentességet meghosszabbítja az amerikai kormány. Erre jó reményünk van, hiszen ha már egyszer mentességet adtak, akkor miért ne adnának újra" - vélekedett.

Valamint újdonságnak nevezte, hogy amerikai vállalati részvétel is megjelent a paksi beruházásban, ugyanis a paksi építkezés digitalizálását egy három cégből álló nemzetközi konzorcium végzi, és ott a három cégből egy ausztrál és egy magyar mellett a harmadik az amerikai IBM.

"Tehát most már elmondhatjuk azt is, hogy valódi amerikai vállalati részvétel is van a paksi új atomerőművi blokkok építésében" - fogalmazott.

A miniszter végül hangsúlyozta, hogy a mai lesz a hatodik kétoldalú találkozó Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök között. Ennek kapcsán üdvözölte, hogy minden megváltozott a kétoldalú kapcsolatokban Donald Trump újbóli hivatalba lépése óta, hiszen Joe Biden politikai szankciókat léptetett életbe a magyar kormánnyal szemben, blokkolták a védelmi ipari együttműködést, kitették hazánkat a vízummentességi programból.

"Itt egy nagyon fontos kérdés lesz, ahol ezt a jó együttműködést, a jó kapcsolatot, a két vezető közötti barátságot kamatoztatni kell, az az, hogy ne korlátozza semmilyen jogi akadály a magyar energiaellátáshoz szükséges beszerzéseket. Magyarul fontos, hogy az amerikaiak mentességet adjanak Magyarországnak a szankciók alól a kőolaj- és a földgázbeszerzés esetében" - mondta.

"A helyzet az, hogyha az Oroszországból származó energiahordozók beszerzését ellehetetlenítik, akkor az veszélybe sodorja Magyarország energiaellátásának biztonságát, és mindenképpen drámai módon megemeli az energiaárakat Magyarországon. Mi azt szeretnénk, hogyha Magyarország energiaellátása biztos lábakon állna, és továbbra is a magyar emberek, a magyar családok fizetnék a legalacsonyabb rezsiköltségeket Európában" - összegzett.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

Kapcsolódó tartalmak

