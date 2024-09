Szijjártó Péter: a kormány mindent megtesz azért, hogy Románia még idén beléphessen a schengeni övezetbe

"És természetesen meg is fogjuk védeni magunkat az illegális migránsoktól még akkor is, ha Brüsszelből ezért büntetéssel sújtanak minket, mert nekünk a magyar emberek biztonsága az első" - szögezte le.

"Tennék ezt most is, ha Románia és Magyarország nem lépne fel annyira szigorúan a migránsokkal, az embercsempészettel és a szervezett bűnözéssel szemben, mint ahogy csináljuk" - közölte.

Arra is kitért, hogy Románia Magyarország egyik legfőbb exportpiaca, így a vállalatok számára is rendkívül kedvező lenne a schengeni tagság, ezáltal még jobb eredményeket mutathatnának fel.

