Szijjártó Péter: a kormány elutasít mindenfajta beavatkozást az ország energiaellátásának kérdésébe

Magyarország ezért elutasít mindenfajta energetikai szankciót, s "felháborítónak, elfogadhatatlannak" tartja azokat a kísérleteket is az Európai Unióban, amelyek keretében vámokat vezetnének be bizonyos energiaforrásokra vonatkozóan, így megdrágítva egyes országok ellátását - hangsúlyozta.

Azt sérelmezte, hogy az Európai Unió nem kíván anyagi támogatást nyújtani az ehhez szükséges hálózatbővítéshez a kontinens délkeleti részén, mondván, hogy a földgáz tizenöt év múlva úgysem lesz már része az energiamixnek. "Még ha ez igaz is lenne, akkor is van még addig tizennégy év" - jegyezte meg, leszögezve, hogy nem létezik "felesleges infrastruktúra".

Kitért arra is, hogy a blokkosodás veszélybe sodorja a biztonságos energiaellátást, és nagy problémának nevezte, hogy mára ezt a területet is átszövik a nemzetközi politikai konfliktusok, az ideológiai viták.

