Szijjártó Péter a kölcsönös előnyökre irányuló gazdasági együttműködésről beszélt a kínai külügyminiszterrel telefonon

"Magyarország a legjobb példa arra, hogy milyen eredményekkel, milyen pozitív hozadékkal jár a kölcsönös tiszteleten alapuló, józan észen alapuló kelet-nyugati gazdasági együttműködés, hiszen Magyarországon a legnagyobb keleti és a legnagyobb nyugati vállalatok zavartalanul működnek együtt, és ebből ők is és mi is nagyon sokat profitálnak, illetve profitálunk" - tette hozzá.

Szijjártó Péter ezt követően arra is kitért, hogy mivel a magyar EU-elnökség másik fő célkitűzése a versenyképesség javítása, ezért tárgyaltak az európai-kínai gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről is.

