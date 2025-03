Szijjártó Péter: A jelek szerint Brüsszel maga akarja kiterjeszteni a háborút + videó

Megosztás itt:

Szijjártó Péter: "A háborúpárti logika, amit Brüsszel 3 éve folytat totális kudarc, most mégis ezt teljes erővel folytatni akarják, tudják csak így kerülhetik el a 3 éves kudarcos politikai miatti felelősség vállalást, felelősségre vonást egy darabig. Illetőleg mind addig, amíg a háború zajlik, nem választ adni arra a rendkívűl kényelmetlen kérdésre, hogy hol is a pénz. Hol az a pénz, amelyet az európai választó polgárok adó eurójaiból küldtek Kijevbe, illetve Ukrajnába. Mi magyarok továbbra is a béke pártján állunk, és arra szólítjuk föl az Európai Bizottságot Brüsszelt, hogy ne gátolja, hanem támogassa Donald Trump béketevékenységeit."