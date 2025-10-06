Szijjártó Péter: a II. világháború lezárása óta most van a legrosszabb helyzetben a globális biztonság + videó
2025. október 06., hétfő 12:00
| HírTV
Szijjártó Péter kifejtette: Azt is látni kell, hogy mind az ukrajnai mind a közel-keleti béketeremtés vonatkozásában nagyon sokan próbálják blokkolni, aláásni a béketörekvéseket, ezért minden eddiginél nagyobb szükségünk van az öböl térség moderált, felelősségteljes arab országaira.
A ma kezdődő négynapos strasbourgi plenáris ülésen eldőlhet Magyar Péter és a szélsőbaloldali aktivista, Ilaria Salis sorsa, a képviselők szavaznak a két érintett mentelmi jogának kiadásáról. A részleteket Bugnyár Zoltán kollégánk foglalta össze.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Újabb bizalmatlansági indítványt nyújttak be ursula von der Leyen ellen. Ráadásul két ellentétes táborhoz tartozó frakció. Ezúttal a patrióták és a baloldali is kezdeményezték az Európai Bizottság elnökének távozását.
Sebastien Lékornü egy hónapot töltött el a francia miniszterelnöki székben. A kormányfő lemondását Emmanuel Macron államfő elfogadta. A témában kapcsoltuk Szűcs Anitát, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét.
Mary E. Brunkow és Fred Ramsdell amerikai, valamint Szakagucsi Simon japán tudós kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat a perifériás immuntoleranciával kapcsolatos felfedezéseikért - jelentették be hétfőn a stockholmi Karolinska Intézetben.