Szijjártó Péter: A Chilével való szoros együttműködés új lendületet hozhatna az európai gazdaság számára

"Magyarország is természetesen élen kíván járni e folyamatban, úgyhogy a parlament őszi ülésszakán az EU-Chile korszerű keretmegállapodás ratifikációjának kérdése napirenden is lesz, és reméljük, hogy így tesz majd a többi ország is, illetve a brüsszeli intézmények sem fognak késlekedni" - tájékoztatott.

"Egy ilyen tanfolyamra a brüsszeli bürokraták Santiagóban be is iratkozhatnának gyorsan, hogy hogyan kell hatékonyan szabadkereskedelmi megállapodásokat kötni" - jelentette ki.

