Szijjártó Péter: A brüsszeli vezetők megpróbálják ellehetetleníteni a patrióta és szuverenista vezetőket + videó

Szijjártó Péter: "Az utolsó dolog, amire most szüksége lenne Európának az még egy biztonsági fenyegetés, még egy biztonsági válság lenne, főleg a Nyugat-Balkánról."

Nincs szükség további konfliktusokra Európában az ukrajnai háborún kívül - így látja Európa helyzetét a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a boszniai Szerb Köztársaság elnökével, Milorad Dodikkal egyeztetett csütörtökön, ahol egyebek mellett szóba került a Nyugat-balkáni régió Európán belüli helyzete is. A külügyminiszter kiemelte: Magyarország támogatja a nyugat-balkáni országok uniós integrációját. A brüsszeli vezetők azonban lenézik a nyugat-balkáni országok vezetőit és a patrióta, szuverenista politikusokat megpróbálják kiiktatni, így van ez Magyarország és a boszniai Szerb Köztársaság esetében is - tette hozzá.