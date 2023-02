Szijjártó Péter: A béke csak párbeszéd útján jöhet el

Megosztás itt:

Szijjártó Péter a Facebook-oldalára feltöltött interjúban azt mondta, ha nincs kommunikáció a felek között és a csatornákat is elvágják, akkor a béke reménye is elvész, ezért meg kell kettőzni a diplomáciai erőfeszítéseket. Kiemelte, hogy szomszédos országként, számunkra, az azonnali tűzszünet és béke "létfontoságú", és nemcsak azért, mert szomszédok vagyunk, hanem azért, mert magyarok is meghalnak ebben a háborúban. Az ukrajnai magyar közösség tagjait, mint ukrán állampolgárokat, besorozzák és sokukat a fronton vetik be, így sokan meghalnak közülük. "Tehát egy olyan nemzetet képviselek (...), amelynek a tagjai már meghaltak ebben a háborúban" - hangsúlyozta a miniszter.

Szijjártó Péter a kínai béketerv kapcsán emlékeztetett, hogy a Vang Ji államtanácsos, a Kínai Kommunista Párt központi külügyi bizottságának igazgatója nemcsak Budapestre látogatott el mielőtt Moszkvába utazott volna, hanem Németországban, Franciaországban és Olaszországban is volt. "Részben, de csak részben, beszéltünk erről a béketervről, hiszen a látogatás hétfőn zajlott és csupán most jelentették be az egyes pontokat, de azt kell mondjam, hogy teljesen egyetértek azzal, hogy a világ minden országának a szuverenitását és területi integritását tiszteletben kell tartani" - hangsúlyozta Szijjártó Péter, kiemelve, hogy ez egy nagyon fontos alappillére a nemzetközi politikának, hozzátéve: "legalábbis kellene, hogy legyen".

A műsorvezető felvetésére a miniszter azt mondta: nem kérdés, hogy Oroszország megsértette Ukrajna területi integritását, "az Orosz Föderáció megtámadta Ukrajnát, és mi, magyarok, elítéljük ezt a támadást, elítéljük ezt a háborút, és egyértelmű, hogy kiállunk Ukrajna mellett, és felszólítunk mindenkit Ukrajna területi integritásának és szuverenitásának a tiszteletben tartására".

A beszélgetés végén a műsorvezető újra visszatért a béke kérdésére: a miniszter leszögezte, hogy a magyar kormány olyan békét tart elfogadhatónak, amelyben Ukrajna garanciát kap a szuverenitására vonatkozóan. Arra a kérdésre, hogy miért utazott Fehéroroszországba, a miniszter azt válaszolta, hogy Magyarország és Ukrajna szomszédos államok, így a háború hatásai az országra nézve "súlyosak és azonnaliak". Magyarországot aggodalommal tölti el a háború eszkalálódásának, valamint - időben és földrajzi értelemben vett - elhúzódásának lehetősége.

Mint mondta: a fehérorosz kollégáját arra kérte, hogy tartózkodjon minden olyan lépéstől, ami a háború elhúzódásához vagy eszkalációjához vezet. Az uniós szankciókról megjegyezte, hogy a magyar kormány nem gondolja, hogy ezek jók vagy hatásosak lennének, "nem gondoljuk, hogy a szankciós politika helyes, nem gondoljuk úgy, hogy a szankciók működnek (...), de ezidáig egyetlen csomagot sem vétóztunk meg". Az újabb kérdésre kifejtette: a kormány a tizedik szankciós csomagot sem fogja megvétózni, mert az egyeztetések során sikeresen "kiharcolt" minden olyan mentességet, ami fontos volt a számára. Úgy fogalmazott, hogy a kormány soha nem támogatná a nukleáris együttműködés vagy a Magyarország és Oroszország közötti gáz-, illetve olajszállítás korlátozását.