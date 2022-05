Szijjártó: Nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági érdek a paksi atomerőmű bővítése

Megosztás itt:

A miniszter közölte: a tárgyaláson a Roszatom vezetői biztosították Magyarországot arról, hogy technológiai szempontból továbbra is képesek a beruházás végrehajtására. Hozzátette: a magyar atomenergia-hivatal most vizsgálja azokat az engedélykérelmeket, amelyeket beadtak, és azt követően, hogy ezeket megkapják, az erőmű építési munkálatai a következő fázisba léphetnek. "A nukleáris erő, az atomerőmű két új blokkjának a megépítése Magyarország nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági, nemzetstratégiai érdekeit szolgálja, az Magyarország energiaellátását biztosabbá és kiszámíthatóbbá fogja tenni" - jelentette ki Szijjártó Péter.

A miniszter hangsúlyozta: a 21. század első negyedének végén olyan típusú kihívásokkal kell szembesülnie a világnak, Európának és benne Magyarországnak is, amelyekre senki sem számított. Nemcsak a fizikai biztonságunkról, hanem az energiaellátás biztonságáról is szó van - fűzte hozzá. Kiemelte: elképesztő kihívások terhelik a világ energiapiacának működését, és az olyan országok, mint Magyarország, amely alapvetően az energiahordozók importjára kényszerül, különösképpen megérzik ezeket a nehézségeket. Kijelentette: Magyarországnak az az érdeke, hogy minél nagyobb mértékben önellátó tudjon lenni az energiatermelés tekintetében, és ehhez kapacitásokra van szükség, a legnagyobb sajátenergia-előállítási kapacitás lehetőségét pedig az atomenergia jelenti.

Szijjártó Péter úgy értékelt: az atomenergia olcsó, biztonságos és környezetkímélő módja az energia előállításának, és biztosítja azt, hogy Magyarország a rezsicsökkentés vívmányait meg tudja tartani, valamint a környezetvédelem területén vállalt céljainak is megfeleljen. Rámutatott: a napi szállításokra épülő energiaágazatok - így a földgáz és kőolaj - tekintetében is nemzetközi viták és kihívások vannak. Ezért - folytatta - fontos, hogy Magyarország megerősítse a nukleáris energiát, ahol hosszú évekre előre be lehet tárazni a nukleáris fűtőanyagokat, így az atomenergia használata jelentős mértékű függetlenséget és stabilitást biztosít az energiaellátásban.

MTI