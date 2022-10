Szijjártó: Magyarország fenntartja a kijevi nagykövetség működését

Megosztás itt:

A tárcavezető azt mondta, a diplomácia épületét nem érte találat, és bár a szolgáltatások akadoznak, a munkát továbbra is folytatják és segítséget nyújtanak a rászorulóknak. A politikus arról is beszámolt, hogy technikai eszközöket, élelmiszert és mobil ágyakat is beszereztek a nagykövetségen. A miniszter közben felszólította a nemzetközi közösséget, hogy tartózkodjanak azoktól a döntésektől, amelyek miatt más országokra is kiterjedhet a háború, és inkább a békekötésre fektessék a hangsúlyt.